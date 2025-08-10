Jáchal de luto: un cabo de la Policía murió en un vuelco durante la madrugada

La tranquilidad de Villa Mercedes, en Jáchal, se vio sacudida este domingo a la madrugada por un accidente fatal que se cobró la vida de un efectivo policial. Cerca de las 4 am, un auto volcó de manera violenta en la intersección de Eugenio Flores y Honda, dejando como saldo la muerte de su único ocupante.

La víctima fue identificada como Carlos Esteban Monardez, cabo de la Comisaría 21°, quien se encontraba de franco al momento del siniestro. Por razones que aún se intentan establecer, el vehículo perdió estabilidad y terminó volcando, atrapando al conductor entre los hierros retorcidos.

Personal de salud acudió rápidamente, pero las graves heridas provocaron que el cabo falleciera en el lugar. La investigación quedó en manos del fiscal Sohar Aballay y su equipo, quienes buscan determinar las causas del vuelco y si algún factor externo pudo haber intervenido en el trágico desenlace.

