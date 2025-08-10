domingo 10 de agosto 2025

En la Ruta 20

Identificaron al ciclista que fue atropellado por un camión del TC en 9 de Julio: se habría cruzado de carril

La víctima, Jorge Ariel Elizondo, fue embestida en Las Chacritas por un camión que transportaba logística del Turismo Carretera. El conductor es un hombre oriundo de Entre Ríos que quedó detenido mientras se investigan las causas del choque.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-10 at 21.23.05
WhatsApp Image 2025-08-10 at 21.23.06
WhatsApp Image 2025-08-10 at 21.23.06 (1)

Un trágico accidente en la Ruta 20, a la altura de Las Chacritas, terminó con la vida de un hombre de 50 años este domingo por la noche. La víctima fue identificada como Jorge Ariel Elizondo, vecino de la zona, quien circulaba en una bicicleta roja cuando fue embestido por un camión que transportaba logística del Turismo Carretera.

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 21, en el kilómetro 17 de la ruta que atraviesa el departamento 9 de Julio. Las primeras informaciones indican que Elizondo iba en su bici de este a oeste cuando, por razones que aún se investigan, se cruzó hacia el carril contrario. En ese momento fue impactado de frente por un camión Mercedes Benz guiado por Oscar Alberto Merello, oriundo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

WhatsApp Image 2025-08-10 at 21.23.06

La violencia del choque hizo que la víctima fuera arrastrada varios metros antes de quedar tendida sobre el asfalto. Cuando llegó la ambulancia, Elizondo ya estaba muerto, con el cráneo abierto producto del impacto y en el lugar se constató su muerte.

Testigos que viajaban por la ruta declararon que vieron al ciclista atravesar la calzada justo en el momento en que el camión se acercaba. El camionero, por su parte, dio negativo en el test de alcoholemia, pero igual quedó detenido mientras avanza la investigación.

WhatsApp Image 2025-08-10 at 21.23.06 (1)

La causa está a cargo del fiscal Francisco Javier Nicolia Heras, con la colaboración de la ayudante fiscal Gemma Cabrera. Además, trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría 31, Policía Científica y Brigada de Delitos Especiales, quienes realizaron peritajes y levantaron la bicicleta y pertenencias de la víctima.

