Las sugestivas frases de Orrego sobre los candidatos que presentará el Frente Por San Juan

El plazo legal para cerrar listas vence este domingo por lo que hay mucha expectativa sobre la oferta de candidatos de cada frente, en particular del oficialismo provincial.

Orrego, Martín y socios, en el lanzamiento del frente Por San Juan el 6 de agosto.&nbsp;

Este domingo 17 de agosto, cuando el reloj marque la medianoche, vencerá el plazo en la Justicia Electoral para la presentación de candidatos por lo que por estas horas arden las conversaciones en los diferentes bunkers partidarios para ver qué nombres irán en la lista. Se renuevan tres bancas de diputado nacional y hay que intercalar hombres y mujeres. El orreguismo sigue sin dilucidar públicamente la jugada, pero sí hay algunas pistas que dio este martes el presidente de Producción y Trabajo y cabeza del Frente Por San Juan, Marcelo Orrego.

No quiso decir cuándo dará a conocer los nombres, si será un día antes como cuando anunció los socios de su alianza o será sobre el filo del plazo a medianoche. "Todo a su tiempo y armoniosamente", dijo con una risita que quizá le surgió cuando se dio cuenta de que había parafraseado al General Perón (cuya popular expresión en realidad es "todo en su medida y armoniosamente", tomada de los griegos y aludiendo a la paciencia).

"Tenemos tiempo", dijo en rueda de prensa este martes ante la requisitoria debido a la cercanía de las definiciones. En modo enigmático, expresó que "Lo que voy a decir es que vamos a llevar a la persona que mejor represente y defienda los intereses de San Juan. Esa persona es indicada para estar en ese lugar donde lo necesitamos todos los sanjuaninos, porque necesitamos legisladores sanjuaninos que sepan defender los intereses de San Juan".

Evitó así confirmar pero tampoco desmintió a quiénes elegirá el frente que representará al oficialismo provincial en las legislativas del 26 de octubre. Según dijeron fuentes calificadas a TIEMPO DE SAN JUAN la estrategia orreguista pasará por poner en primer lugar de la lista a un nombre fuerte, un hombre de extrema confianza del gobernador, por eso se especula con los nombres de Juan José Orrego, actual intendente de Santa Lucía y hermano del gobernador, o de Fabián Martín, el vicegobernador que estuvo con el primer mandatario durante el acto en el que habló de las elecciones este martes.

Martín suele acompañar a Orrego en los actos y esta vez se dio en la entrega de un barrio para clase media, Los molinos, ubicado en Capital. El vice no se refirió a las candidaturas pero minutos antes de que hablara el gobernador, sí se diferenció de los libertarios al criticar a Javier Milei por querer sancionar a los legisladores nacionales que voten contra el veto al financiamiento a discapacidad y jubilaciones.

El 7 de agosto, Orrego presentó el nuevo frente que representa una continuidad del armado político que lo llevó al poder en 2023, pero también una ampliación estratégica. Además de los espacios que integraron Unidos por San Juan —como Producción y Trabajo, PRO, UCR y Actuar—, ahora se sumó el histórico Partido Bloquista, principal exaliado del Partido Justicialista. A este armado se incorporan también dos fuerzas con raíz peronista: Unidad Popular y Unidad y Progreso.

Si bien tiene socios de peso, se sabe que el orreguismo no negocia el primer puesto. En virtud del acuerdo con los bloquistas se especula con que puede aparecer una mujer de sus huestes en la boleta pero no hay ninguna confirmación.

