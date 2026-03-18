Hay fecha para la Sesión Preparatoria en la Cámara de Diputados: los temas que tratarán antes del discurso de Orrego

La Cámara de Diputados de San Juan confirmó que el próximo jueves 26 de marzo a las 10 horas se llevará a cabo la Sesión Preparatoria que dará inicio formal al período legislativo 2026. Esta reunión precederá al discurso del gobernador Marcelo Orrego , previsto para el miércoles 1 de abril a las 9 horas, cuando dejará inaugurado oficialmente el período de sesiones ordinarias.

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Fuentes oficiales indicaron que la sesión del 26 de marzo abordará únicamente dos asuntos: la integración de la Comisión de Exterior y la fijación de los días y horarios de las tablas de debate. En tanto, la Comisión de Interior queda conformada automáticamente con los presidentes de bloque.

Aunque el temario de la sesión preparatoria es acotado, marca el punto de partida de la agenda legislativa y permite ordenar la estructura de trabajo de la Cámara antes del esperado mensaje anual del gobernador. Orrego, según informaron desde su entorno, centrará su discurso en tres ejes principales: Minería, Educación y Seguridad, con posibles definiciones sobre política electoral, en particular relacionadas con el sistema de votación de cara a 2027.

En materia de minería, se espera que el mandatario destaque el avance del Proyecto Hualilán, que recientemente comenzó a enviar mineral a la planta de procesamiento Mina Casposo, en Calingasta, lo que constituye la primera mina en producción en la provincia después de 17 años. Por otro lado, en Educación se prevén anuncios sobre el fortalecimiento del sistema educativo, mientras que en Seguridad se remarcará la importancia de reforzar políticas de prevención, equipamiento y presencia policial.

Además, se anticipan medidas vinculadas al apoyo a PYMES y a la continuidad de la obra pública, pilares estratégicos para dinamizar la economía local. Y no se descartan definiciones políticas sobre la reforma electoral, en línea con los anuncios previos del gobernador sobre la eliminación del SIPAD y la consolidación de la Boleta Única de Papel.

Como es habitual, la apertura de sesiones contará con la presencia de autoridades judiciales, municipales, religiosas y académicas, además de referentes de la sociedad civil. Con la Sesión Preparatoria y el discurso posterior, el Ejecutivo buscará marcar el rumbo legislativo de 2026, consolidar prioridades de gestión y, al mismo tiempo, enviar señales hacia el escenario político que se irá configurando de cara a 2027.