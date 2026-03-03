La apertura de sesiones de Orrego: los tres pilares destacados y un plus electoral

El próximo 1 de abril a las 9 , el gobernador Marcelo Orrego dejará formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados de San Juan , con su tradicional discurso anual ante los legisladores.

Declaraciones "Hay una coincidencia en las políticas": la mirada de Orrego tras el discurso de Milei

Según indicaron fuentes del entorno del mandatario a este medio, si bien el contenido completo del mensaje aún no está definido, habrá tres ejes centrales que estructurarán la exposición: Minería, Educación y Seguridad , a los que podría sumarse un componente político-electoral con definiciones sobre el sistema de votación.

El desarrollo minero ocupará un lugar destacado en el discurso. En ese marco, se espera que Orrego ponga en valor el avance del Proyecto Hualilán, que comenzó a enviar mineral a la planta de procesamiento Mina Casposo, ubicada en Calingasta.

El dato no es menor: después de 17 años sin nuevas minas en producción en la provincia, este movimiento marca un punto de inflexión para el sector. Las expectativas están puestas en que en los próximos meses se concrete la primera doré metal, lo que representaría un nuevo hito para la minería sanjuanina y un impulso económico clave en términos de empleo e inversiones.

La Educación será otro de los ejes fuertes del mensaje. El año pasado, el gobernador sorprendió con el anuncio del boleto escolar y docente gratuito, una medida que tuvo fuerte impacto social y político. Este año no se espera un anuncio de similar magnitud, pero sí definiciones vinculadas al fortalecimiento del sistema educativo. En materia de Seguridad, el mandatario volvería a remarcar la necesidad de reforzar políticas de prevención, equipamiento y presencia policial.

Apoyo a pymes y obra pública

Además de los tres pilares, se anticipan anuncios vinculados al acompañamiento a pequeñas y medianas empresas (PYMES) y a la continuidad de la obra pública, dos áreas que el Ejecutivo considera estratégicas para dinamizar la economía local.

El plus electoral: 2027 en el horizonte

Uno de los capítulos que podría aportar mayor contenido político al discurso es el vinculado a una eventual reforma electoral. El tema no es menor: en 2027 San Juan volverá a elegir gobernador, por lo que este año aparece como clave para definir posibles cambios en las reglas de juego.

En el primer programa de 2026 de Paren Las Rotativas, Orrego volvió a cuestionar el Sistema de Participación Abierta y Democrática (SIPAD) y ratificó su promesa de campaña de eliminarlo. El mandatario sostuvo que cualquier modificación requerirá amplios consensos en la Legislatura, pero expresó su intención de que la provincia consolide un esquema distinto.

En esa línea, el gobernador viene manifestando la necesidad de dejar atrás el SIPAD y continuar con la Boleta Única de Papel, el sistema con el que se votó en las elecciones legislativas de 2025. Así, la apertura de sesiones podría ofrecer señales concretas sobre si el Ejecutivo avanzará formalmente en un proyecto de reforma durante este año legislativo.

Como es habitual, se espera la presencia de los miembros de la Corte de Justicia, autoridades municipales, representantes de la Iglesia y referentes de la Universidad Nacional de San Juan y de la Universidad Católica de Cuyo, entre otros sectores institucionales.

Con su mensaje, Orrego marcará el rumbo legislativo de 2026 y delineará las prioridades de su gestión, con la mirada puesta no sólo en la gestión diaria, sino también en el escenario electoral que comenzará a tomar forma en los próximos meses.