Ley electoral: qué provincia quiere implementar los lemas

La Legislatura de Salta tiene en trámite una reforma electoral de alto impacto: el expediente 91-53595/26, ingresado el 4 de febrero, propone retocar la Ley 6444 y normas asociadas para modificar cómo se define quién gana cuando compiten frentes o alianzas con más de una lista.

Discusión ¿Se puede limitar la cantidad de candidatos en el Sipad? El debate que se viene en la reforma del Código Electoral

El corazón del proyecto está en el reemplazo del artículo 12: la elección de gobernador y vice pasaría a computarse por frente/alianza o partido individual , y cuando se trate de frentes o alianzas se acumulan los votos de todas las listas presentadas por los partidos que los integran, proclamándose electa la fórmula más votada dentro del frente ganador .

El texto que impulsa el gobernador Gustavo Sáenz también traslada esa misma lógica a la categoría senadores: mantiene la elección departamental, pero en frentes o alianzas vuelve a regir la acumulación de sufragios y gana el candidato más votado dentro del espacio que sume más votos en el departamento.

image Gustavo Sáenz

En el plano municipal, la reforma no pasa de largo: el artículo 17 quedaría redactado para que el intendente sea elegido “conforme el sistema electoral previsto” para gobernador y vice, lo que importaría la misma regla de cómputo por frentes/alianzas.

Para diputados provinciales, el proyecto fija un piso: no participarían en la asignación de bancas las listas que no alcancen el 5% de los votos válidos del departamento (computados por frente/alianza o partido). Luego, la distribución de bancas se haría primero entre frentes/alianzas y partidos, y si un frente obtiene más de un cargo, esas bancas se repartirían entre sus listas internas según los votos de cada una.

Además, el articulado introduce herramientas que pueden reordenar negociaciones: permite que partidos o agrupaciones dentro de un frente/alianza postulen listas por categoría cuyos votos se suman al escrutinio, y regula la adhesión cuando una lista no presenta candidatos en una categoría y se “pega” a otra lista del mismo partido o frente (adhesión única por categoría y con aceptación expresa).

En el debate público, la reforma ya fue leída por sectores opositores y medios locales como un esquema que podría alterar el resultado “individual”: el candidato más votado podría no quedar proclamado si el frente rival acumula más votos repartidos entre varias listas internas.