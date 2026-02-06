viernes 6 de febrero 2026

Declaraciones

Achem despejó dudas sobre cambios en el gabinete de Orrego y defendió la reforma electoral

El funcionario orreguista analizó la situación de los ministros, la gestión del gasto público, la paritaria docente y el plan de obras viales en San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El orreguista Emilio Achem habló sobre la gestión de Marcelo Orrego.

El secretario General de la Gobernación de San Juan, Emilio Achem, habló sobre varios temas este viernes y en particular sobre el equipo que acompaña al gobernador Marcelo Orrego. Descartó que existan modificaciones en el corto plazo en el staff orreguista, a pesar de que el mandatario cumplió recientemente dos años de Gobierno, lo que suele ser un momento bisagra para aplicar cambios en el abanico de colaboradores.

"Los ministros están trabajando muy bien. Sí, los ministros siguen, por supuesto. Y no, no hay cambios. Y eso lo va el gobernador es muy pragmático, es decir, no se ata, es pragmático. Él va viendo cómo nos desenvolvemos nosotros y como todos los que estamos en el equipo de Orrego sabemos que vamos a estar donde él nos necesite. Nosotros no cobramos jerarquías de cargo,. No es que yo hice más campaña, no me cuelgan el peronómetro, como decíamos en otros lugares. No es que por jerarquía, yo llevo más años, me toca más alto, no, no, Marcelo nos pone donde él considera que podemos andar mejor y nosotros siempre vamos a dar el 100%", dijo Achem este viernes, en una extensa entrevista con Radio Sarmiento.

image.png
Emilio Achem.

También el funcionario destacó la necesidad de una reforma electoral en San Juan, la cual Achem calificó como fundamental porque el sistema actual no es efectivo. El funcionario justificó esta iniciativa señalando que los sistemas electorales suelen ser adaptados a las necesidades de quien tiene el poder, pero que en este caso la intención es que el sistema funcione mejor para los ciudadanos. Aseguró que Orrego no realizará una reforma a medida de su frente político ni especulando con beneficios partidarios.

Achem destacó que la reforma es un mensaje de seguridad política y jurídica tanto para los sanjuaninos como para los inversores internacionales. Para él, es fundamental que quien venga a gobernar en el futuro tenga la obligación de cumplir con lo que los ciudadanos votaron, sin inventar candidatos que surjan de la suma de otros que no ganaron. La intención es proyectar a San Juan como una provincia seria, con un código electoral que brinde certezas a quienes estudian el panorama local antes de invertir sus capitales,.

Minería y glaciares como política de Estado

En cuanto al desarrollo económico, el secretario definió a la minería como "la locomotora del tren de desarrollo" que tracciona a la provincia. Afirmó que Orrego no vende "espejitos de colores" y respeta los tiempos de la empresa privada, que es la que determina sus momentos de inversión. Se espera que a partir de la mitad de año se comience a observar un mayor movimiento en las áreas de construcción vial y energética vinculadas a proyectos como Vicuña o Los Azules.

Respecto a la Ley de Glaciares, Achem consideró fundamental que exista claridad legal y científica para determinar dónde se puede realizar actividad y dónde no. Afirmó que el gobierno será duro en la aplicación de las leyes ambientales, buscando un equilibrio que ya ocurre en países como Australia o Canadá. Según sostuvo, el objetivo es generar una conciencia de conocimiento para que los futuros gobiernos mantengan esta impronta de un Estado que genera posibilidades reales sin afectar el sistema hídrico.

Paritarias

Sobre la situación salarial de los docentes, antes de entrar a una nueva reunión de paritarias este viernes a la siesta, Achem resaltó que la gestión de Orrego ha trabajado en el corazón del cálculo del salario, aumentando 500 puntos el valor índice, una cifra que, según él, contrasta con los siete puntos que se subieron entre 2011 y 2023.

Esta medida busca impactar no solo en el bolsillo actual, sino también en la futura jubilación de los trabajadores de la educación. El funcionario aclaró que las propuestas de aumento se basan estrictamente en la proyección de la coparticipación federal, la cual se ve afectada por la recaudación nacional de impuestos como el IVA y Ganancias.

Impulso a la obra pública y seguridad vial

Finalmente, Achem habló de los avances en materia de infraestructura a través de adendas firmadas con Vialidad Nacional. Entre las obras destacadas se encuentra el derivador de tránsito en la intersección de calle Gorriti y Ruta 20, una obra que se ejecutará con fondos provinciales,. Asimismo, se proyecta la construcción de seis derivadores de tránsito en el departamento Iglesia para mejorar la seguridad vial en zonas de alto flujo vehicular minero, utilizando en este caso fondos provenientes de la actividad minera,.

Temas
Dejá tu comentario

