viernes 6 de febrero 2026

En el Centro Cívico

Comenzó la primera paritaria del 2026, con el foco en el inicio de clases en San Juan

En la tarde de este viernes, el Gobierno abrió la discusión con los sindicatos UDAP, UDA y AMET. La mesa de negociaciones no solo abordará el tema salarial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-06 at 16.33.18

Este viernes por la tarde, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET dieron inicio a la primera sesion de la primera negociación paritaria 2026. El encuentro en el Centro Cívico se da de manera temprana con el objetivo de definir un nuevo aumento salarial para los maestros y asegurar un inicio de clases sin paros, dado que falta alrededor de un mes para el comienzo del ciclo lectivo.

El encuentro es presidido por los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez y de Educación, Silvia Fuentes. Además de los Ministros participan de la reunión: el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; el jefe de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Diego Rojas Brito; y los asesores Jurídicos del Ministerio de Educación, Adriana Aguirre, Luciano Micale y Gabriel Gonzalez y del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, Martín Recabarren.

En tanto que por la parte gremial; de UDAP asisten la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Legal, Daniel Persichella; el secretario Gremial Franco Lucero; y el asesor Técnico, Walter Rios. Por AMET, lo hacen el secretario General, Daniel Quiroga; el delegado Gremial, Roberto Greggio y el secretario de Acción Social, Jorge Daniel Gutiérrez.

Por su parte, de UDA asisten la secretaria General, Karina Navarro; la secretaria Adjunta, Maria Elena Hierrezuelo y la asesora Pedagógica, Vanesa Marano.

Qué se dijo en la previa

Desde el Ejecutivo destacaron que esta apertura cumple con el compromiso de mantener una escucha activa y un diálogo integral que incluya también aspectos pedagógicos y administrativos. Fuentes subrayó esta semana la intención de modernizar el sistema y dijo que la idea es que “a partir del año que viene, las titularizaciones sean automáticas y que los docentes no tengan que hacer todo ese trámite”.

En cuanto a las posturas gremiales, UDA San Juan, liderada por Karina Navarro, adelantó a TIEMPO DE SAN JUAN que mantendrá una posición de firmeza ante lo que consideran una proyección oficial de inflación que no refleja la realidad. El sindicato rechaza los acuerdos a largo plazo y exige una recomposición inmediata para cubrir un desfasaje acumulado del 2,8%, además de solicitar el blanqueo salarial íntegro y la regularización de pagos atrasados. También incluyeron en su agenda la crisis en la Obra Social Provincia y la necesidad de trasladar a la mesa salarial puntos discutidos previamente sobre radios y concursos de ascenso.

Por otro lado, Daniel Quiroga de AMET señaló a TIEMPO DE SAN JUAN que asistirán a la reunión para recibir la oferta oficial, la cual será consultada con sus delegados antes de ser aprobada o rechazada. AMET pondrá especial énfasis en las titularizaciones docentes y en agilizar el pago de ejercicios vencidos para aquellos trabajadores que ya cumplieron funciones pero aún tienen cobros pendientes por decreto. el gremio UDAP, que encabeza Patricia Quiroga, no respondió a las consultas sobre su posición previa al encuentro.

El último acuerdo

En diciembre de 2025, el Gobierno y los tres gremios firmaron un acta que cerró el ciclo anterior. En aquel momento, se pactó una actualización del valor índice por IPC para diciembre, junto con un incremento de cinco puntos en el Código E60 y una mejora de cuatro puntos en todos los cargos del nomenclador docente que comenzó a regir en enero de 2026. Además, para fortalecer los ingresos frente a la situación económica, el gobernador Marcelo Orrego dispuso el pago de un bono extraordinario de $120.000. Este refuerzo económico, que alcanzó a docentes, personal de salud y contratados de la administración pública, fue acreditado el pasado 16 de enero como transición hacia la paritaria que comienza hoy.

Temas
