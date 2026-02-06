INDEC: en 2025 la construcción recuperó algo de la caída del 2024

La construcción logró un rebote del 3,8% en diciembre con respecto a noviembre.

Así, finalizó 2025 con un crecimiento acumulado del 6,3% -aunque comparando con estadísticas muy bajas-, según datos del INDEC a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En 2024, el sector una enorme caída del 27,4%, en especial por la parálisis de la obra pública en medio del ajuste.

La superficie autorizada por los permisos de edificación alcanzó los 1.338.203 de metros cuadrados, en ese mismo mes, una variación interanual del 13,6%.

En el desglose de compras de insumos para la construcción, los indicadores mostraron una mayoría de bajas.

La venta de insumos para la construcción registró una caída 11,6% mensual en enero

En enero el Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, registró una caída del 11,6% mensual desestacionalizada, al tiempo que se ubicó 1,1% por debajo de enero 2025.

“La caída mensual de enero refleja un ajuste tras el cierre de año, en un contexto donde la actividad real de obra aún muestra cautela. Pero, el comportamiento de febrero y marzo será clave para poder evaluar de forma más precisa la dinámica sectorial en el año que acaba de comenzar”, explicaron desde Construya.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.

Integran la asociación: ACERBRAG, PEISA, Ferrum S.A.; PAREXKLAUKOL S.A., Cambre S. A., entre otras.

Es conveniente aclarar que el ISAC que publicó el INDEC está referido a diciembre de 2025, por lo tanto, no es comparable con este Índice Construya, correspondiente al mes de enero 2026.

