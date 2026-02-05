Otro ataque boquetero en Rawson: desvalijaron una casa completa

El accionar de boqueteros volvió a encender las alarmas en Rawson. Apenas dos días después de que Tiempo de San Juan informara sobre el golpe a un negocio de Villa Krause, de donde se llevaron unas 300 zapatillas, este jueves se conoció un nuevo ataque bajo la misma modalidad, esta vez contra una vivienda particular .

El hecho fue denunciado a las 11:26 de este 5 de febrero en una casa ubicada en Villa San Damián, sobre calle Doctor Ortega 1726, entre Magallanes y Rivadavia. Hasta el lugar fue comisionado personal policial de la jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna, tras un aviso recibido por el sistema Trueno Halcón.

Evelin Rocío Aguilar, de 28 años y propietaria de la casa, explicó que no estaba viviendo allí de manera permanente debido a la falta de suministro eléctrico, por lo que se encontraba alojada en la casa de sus padres. Al regresar durante la mañana, se encontró con la vivienda violentada.

Según relató, los delincuentes realizaron un boquete en el techo de uno de los dormitorios y, además, forzaron el portón de ingreso pese a que la casa cuenta con cierre perimetral. Desde el interior le sustrajeron una importante cantidad de elementos, entre ellos juegos de sábanas de dos plazas, un espejo de gran tamaño, un bolso de bebé, mochilas con útiles escolares, un aire acondicionado completo, un televisor de 42 pulgadas marca TCL, una pava eléctrica, un parlante y una garrafa de 15 kilos.

El caso quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, bajo la calificación de robo agravado por efracción. El ayudante fiscal de turno, Alejandro Díaz, dispuso la realización de la denuncia formal, inspección ocular, croquis del lugar, relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y un informe técnico con registro fotográfico.

La investigación quedó a cargo del personal policial del Comando Radioeléctrico de Rawson, que trabaja para identificar a los autores del hecho y determinar si existe algún vínculo con otros robos recientes cometidos bajo la misma modalidad en el departamento.