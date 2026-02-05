jueves 5 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿La misma banda?

Otro ataque boquetero en Rawson: desvalijaron una casa completa

El robo ocurrió en Villa San Damián y fue cometido mediante un boquete en el techo. La dueña no estaba viviendo en la casa y al regresar encontró la vivienda violentada y sin varios elementos de valor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.&nbsp;

Imagen ilustrativa. 

El accionar de boqueteros volvió a encender las alarmas en Rawson. Apenas dos días después de que Tiempo de San Juan informara sobre el golpe a un negocio de Villa Krause, de donde se llevaron unas 300 zapatillas, este jueves se conoció un nuevo ataque bajo la misma modalidad, esta vez contra una vivienda particular.

Lee además
sustrajeron un auto a metros de una concesionaria de capital y una camara capto la escena
Robo de automotor

Sustrajeron un auto a metros de una concesionaria de Capital y una cámara captó la escena
El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

El hecho fue denunciado a las 11:26 de este 5 de febrero en una casa ubicada en Villa San Damián, sobre calle Doctor Ortega 1726, entre Magallanes y Rivadavia. Hasta el lugar fue comisionado personal policial de la jurisdicción de la Subcomisaría Buenaventura Luna, tras un aviso recibido por el sistema Trueno Halcón.

Evelin Rocío Aguilar, de 28 años y propietaria de la casa, explicó que no estaba viviendo allí de manera permanente debido a la falta de suministro eléctrico, por lo que se encontraba alojada en la casa de sus padres. Al regresar durante la mañana, se encontró con la vivienda violentada.

Según relató, los delincuentes realizaron un boquete en el techo de uno de los dormitorios y, además, forzaron el portón de ingreso pese a que la casa cuenta con cierre perimetral. Desde el interior le sustrajeron una importante cantidad de elementos, entre ellos juegos de sábanas de dos plazas, un espejo de gran tamaño, un bolso de bebé, mochilas con útiles escolares, un aire acondicionado completo, un televisor de 42 pulgadas marca TCL, una pava eléctrica, un parlante y una garrafa de 15 kilos.

El caso quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, bajo la calificación de robo agravado por efracción. El ayudante fiscal de turno, Alejandro Díaz, dispuso la realización de la denuncia formal, inspección ocular, croquis del lugar, relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y un informe técnico con registro fotográfico.

La investigación quedó a cargo del personal policial del Comando Radioeléctrico de Rawson, que trabaja para identificar a los autores del hecho y determinar si existe algún vínculo con otros robos recientes cometidos bajo la misma modalidad en el departamento.

Seguí leyendo

Dejó una granada tirada en una plaza y la encontraron niños: pagará con cajas de leche para no ir preso

Un gendarme abusador fue beneficiado por un fallo judicial que le bajó la pena y dispuso que siga libre

Un hombre le robó una bici a un nene de 10 años en 25 de Mayo, lo filmaron y terminó en el Penal

Dictan prisión preventiva para el hombre acusado por intento de femicidio en Santa Lucía

En Pocito, vecinos denunciaron el robo en una casa en construcción: así deambulaba el principal apuntado

Conmoción por la muerte de un joven en Caucete que estaba internado en grave estado

Fiscales de San Juan, protegidos: ¿cómo usarán los chalecos antibala?

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una mujer murio tras ser atropellada por una moto en rawson: era una querida vecina de villa hipodromo
Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto: Tiempo de San Juan. 
Este miércoles

Un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector de basura en Rivadavia

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo
Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

El atraco ocurrió en el interior del Barrio Complejo La Legua, sobre la ruta 20, Santa Lucía.
Golpe en un country

Cinco ladrones le dieron una brutal golpiza a un anciano y lo asaltaron en un barrio privado de Santa Lucía

Distintas opciones de alojamiento y precios para pasar unos días disfrutando el verano en Pedernal, Sarmiento. video
Tiempo de Verano en SJ

Pedernal, entre cabañas y domos: sus alojamientos y precios

Dos mujeres condenadas por una violenta disputa armada por cocaína en Pocito: una al Penal y la otra, a su casa
Juicio abreviado

Dos mujeres condenadas por una violenta disputa armada por cocaína en Pocito: una al Penal y la otra, a su casa

Te Puede Interesar

El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El padre Rómulo Cámpora asumirá al frente de Nuestra Señora de Luján
Villa del Carril

El padre Rómulo Cámpora asumirá al frente de Nuestra Señora de Luján

Imagen ilustrativa. 
¿La misma banda?

Otro ataque boquetero en Rawson: desvalijaron una casa completa

Tras la marcha atrás en los cambios del INDEC, ¿qué dicen desde el sector inmobiliario de San Juan?
Perspectiva

Tras la marcha atrás en los cambios del INDEC, ¿qué dicen desde el sector inmobiliario de San Juan?

Sustrajeron un auto a metros de una concesionaria de Capital y una cámara captó la escena
Robo de automotor

Sustrajeron un auto a metros de una concesionaria de Capital y una cámara captó la escena