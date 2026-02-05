jueves 5 de febrero 2026

Inseguridad

Un hombre le robó una bici a un nene de 10 años en 25 de Mayo, lo filmaron y terminó en el Penal

Cabe destacar que el delincuente tenía declaración de reincidencia. Fue condenado en un acuerdo de juicio abreviado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

La Justicia condenó a un hombre a la pena de dos meses de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado culpable del delito de hurto agravado por ser un vehículo dejado en la vía pública. Cabe desatacar, que tenía declaración de reincidencia. El hecho que motivó la sentencia ocurrió en las inmediaciones del Barrio Algarrobo, en el departamento de 25 de Mayo. En aquella ocasión, un niño de diez años había dejado su bicicleta marca Top Mega apoyada contra un árbol frente a su domicilio, circunstancia que fue aprovechada por el imputado para apoderarse del rodado y darse a la fuga.

Según fuentes judiciales, toda la secuencia delictiva quedó registrada por una cámara de seguridad de una vivienda aledaña, mientras que un transeúnte que advirtió la maniobra dio aviso inmediato a la propietaria y al personal policial a través del 911.

Tras recibir la descripción del autor, quien portaba una mochila y gorra negras, efectivos del Grupo de Apoyo Motorizado (G.A.M.) iniciaron un rastrillaje que culminó con la aprehensión de David en calle Medina, a pocos metros de calle 03. El sujeto fue trasladado a la sede de la Comisaría Décima junto con el vehículo recuperado.

Durante la audiencia de finalización, el fiscal del caso, Dr. Fernando Bonomo, presentó los términos de un juicio abreviado que culminó con la condena efectiva del imputado. La resolución incluyó además la declaración de reincidencia, lo que obligará al sentenciado a cumplir la totalidad de la pena en prisión, disponiéndose su inmediata prisión preventiva para el traslado correspondiente.

