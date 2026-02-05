Misa de Omega: se entregó el principal sospechoso de agredir y dejar en grave estado a un joven de 19 años

La investigación por el violento incidente en el boliche de Rawson durante la Misa de Omega en Rawson dio un giro con la entrega de Enzo Aráoz, señalado como el autor del botellazo que hirió de gravedad a un joven de 19 años. Aráoz se presentó voluntariamente ante la Justicia y enfrentará una audiencia de formalización por lesiones graves.

El ataque se produjo la madrugada del lunes 19 de enero en un local sobre Ruta 40. Según los reportes, la víctima intentaba defender a su madre de una agresión cuando recibió un corte profundo en el cuello.

Tras ser asistido en el Hospital Rawson, donde recibió ocho puntos de sutura, los médicos confirmaron que el joven se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente.

La identificación del sospechoso fue posible gracias a grabaciones de seguridad y declaraciones de testigos.