viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Avance

Misa de Omega: se entregó el principal sospechoso de agredir y dejar en grave estado a un joven de 19 años

El presunto autor fue identificado como Enzo Aráoz. Se entregó voluntariamente en la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
omega

La investigación por el violento incidente en el boliche de Rawson durante la Misa de Omega en Rawson dio un giro con la entrega de Enzo Aráoz, señalado como el autor del botellazo que hirió de gravedad a un joven de 19 años. Aráoz se presentó voluntariamente ante la Justicia y enfrentará una audiencia de formalización por lesiones graves.

Lee además
El hecho delictivo tuvo como escenario la escuela situada en calle 25 de Mayo, en el barrio Parque Industrial, Chimbas.
Ataque de madrugada

Ladrones atacaron una conocida escuela primaria de Chimbas
Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Un jubilado entró a una falsa aplicación de un banco y fue estafado en $1.900.000

El ataque se produjo la madrugada del lunes 19 de enero en un local sobre Ruta 40. Según los reportes, la víctima intentaba defender a su madre de una agresión cuando recibió un corte profundo en el cuello.

Tras ser asistido en el Hospital Rawson, donde recibió ocho puntos de sutura, los médicos confirmaron que el joven se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente.

La identificación del sospechoso fue posible gracias a grabaciones de seguridad y declaraciones de testigos.

Temas
Seguí leyendo

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Sustrajeron un auto a metros de una concesionaria de Capital y una cámara captó la escena

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Otro ataque boquetero en Rawson: desvalijaron una casa completa

Dejó una granada tirada en una plaza y la encontraron niños: pagará con cajas de leche para no ir preso

Un gendarme abusador fue beneficiado por un fallo judicial que le bajó la pena y dispuso que siga libre

Un hombre le robó una bici a un nene de 10 años en 25 de Mayo, lo filmaron y terminó en el Penal

Dictan prisión preventiva para el hombre acusado por intento de femicidio en Santa Lucía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una mujer murio tras ser atropellada por una moto en rawson: era una querida vecina de villa hipodromo
Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo
Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

Distintas opciones de alojamiento y precios para pasar unos días disfrutando el verano en Pedernal, Sarmiento. video
Tiempo de Verano en SJ

Pedernal, entre cabañas y domos: sus alojamientos y precios

El atraco ocurrió en el interior del Barrio Complejo La Legua, sobre la ruta 20, Santa Lucía.
Golpe en un country

Cinco ladrones le dieron una brutal golpiza a un anciano y lo asaltaron en un barrio privado de Santa Lucía

El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Un paraíso con 7 cascaditas, senderos increíbles y vinos únicos, a una hora y monedas de la Plaza 25 video
Tiempo de verano en San Juan

Un paraíso con 7 cascaditas, senderos increíbles y vinos únicos, a una hora y monedas de la Plaza 25

Te Puede Interesar

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Por Luz Ochoa
El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Un jubilado entró a una falsa aplicación de un banco y fue estafado en $1.900.000

El padre Rómulo Cámpora asumirá al frente de Nuestra Señora de Luján
Villa del Carril

El padre Rómulo Cámpora asumirá al frente de Nuestra Señora de Luján