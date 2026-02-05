Un jubilado entró a una falsa aplicación de un banco y fue estafado en $1.900.000

Otro jubilado cayó en la trampa de las falsas plataformas que ofrecen supuestas promociones bancarias. En esta ocasión, el damnificado fue un vecino de 25 de Mayo que ingresó a una aplicación creyendo que pertenecía al Banco Nación y terminó estafado en $1.900.000.

Fraude virtual Un anciano cayó en el cuento de la tarjeta de servicio de YPF y fue estafado en $4.700.000

La denuncia fue realizada el miércoles último en la Comisaría 32da de Las Casuarinas por un jubilado de La Chimbera, de nombre Ramón Olmos , quien descubrió que le figuraba una deuda inesperada en su cuenta de home banking. Los delincuentes pusieron en práctica la clásica maniobra: robaron sus claves, entraron a su cuenta y solicitaron un préstamo para luego transferir el dinero a otra billetera virtual.

De acuerdo con la denuncia, el jubilado de 69 años relató que vio unas promociones en las redes sociales y accedió a un enlace que supuestamente correspondía a la plataforma oficial del Banco Nación. Él pensó que se trataba de un sitio seguro y fue ingresando los datos personales que le solicitaban.

Lo que no sabía era que se trataba de una aplicación falsa y que estaba siendo víctima de un fraude virtual. Minutos después, al ingresar a su cuenta bancaria, descubrió que tenía acreditado un préstamo por $1.900.000. Lo peor fue que el dinero ingresó a su cuenta, pero en los minutos siguientes fue transferido a otra persona.