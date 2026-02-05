Un jubilado entró a una falsa aplicación de un banco y fue estafado en $1.900.000

Otro jubilado cayó en la trampa de las falsas plataformas que ofrecen supuestas promociones bancarias. En esta ocasión, el damnificado fue un vecino de 25 de Mayo que ingresó a una aplicación creyendo que pertenecía al Banco Nación y terminó estafado en $1.900.000.
La denuncia fue realizada el miércoles último en la Comisaría 32da de Las Casuarinas por un jubilado de La Chimbera, de nombre Ramón Olmos, quien descubrió que le figuraba una deuda inesperada en su cuenta de home banking. Los delincuentes pusieron en práctica la clásica maniobra: robaron sus claves, entraron a su cuenta y solicitaron un préstamo para luego transferir el dinero a otra billetera virtual.
De acuerdo con la denuncia, el jubilado de 69 años relató que vio unas promociones en las redes sociales y accedió a un enlace que supuestamente correspondía a la plataforma oficial del Banco Nación. Él pensó que se trataba de un sitio seguro y fue ingresando los datos personales que le solicitaban.
Lo que no sabía era que se trataba de una aplicación falsa y que estaba siendo víctima de un fraude virtual. Minutos después, al ingresar a su cuenta bancaria, descubrió que tenía acreditado un préstamo por $1.900.000. Lo peor fue que el dinero ingresó a su cuenta, pero en los minutos siguientes fue transferido a otra persona.