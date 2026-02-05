viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fraude virtual

Un jubilado entró a una falsa aplicación de un banco y fue estafado en $1.900.000

El hombre contó que accedió a una plataforma digital, ingresó sus datos y al rato descubrió que había un préstamo a su nombre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Otro jubilado cayó en la trampa de las falsas plataformas que ofrecen supuestas promociones bancarias. En esta ocasión, el damnificado fue un vecino de 25 de Mayo que ingresó a una aplicación creyendo que pertenecía al Banco Nación y terminó estafado en $1.900.000.

Lee además
Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Simularon ser empleados de un banco local y estafaron a un jubilado en $14.000.000
un anciano cayo en el cuento de la tarjeta de servicio de ypf y fue estafado en $4.700.000
Fraude virtual

Un anciano cayó en el cuento de la tarjeta de servicio de YPF y fue estafado en $4.700.000

La denuncia fue realizada el miércoles último en la Comisaría 32da de Las Casuarinas por un jubilado de La Chimbera, de nombre Ramón Olmos, quien descubrió que le figuraba una deuda inesperada en su cuenta de home banking. Los delincuentes pusieron en práctica la clásica maniobra: robaron sus claves, entraron a su cuenta y solicitaron un préstamo para luego transferir el dinero a otra billetera virtual.

De acuerdo con la denuncia, el jubilado de 69 años relató que vio unas promociones en las redes sociales y accedió a un enlace que supuestamente correspondía a la plataforma oficial del Banco Nación. Él pensó que se trataba de un sitio seguro y fue ingresando los datos personales que le solicitaban.

Lo que no sabía era que se trataba de una aplicación falsa y que estaba siendo víctima de un fraude virtual. Minutos después, al ingresar a su cuenta bancaria, descubrió que tenía acreditado un préstamo por $1.900.000. Lo peor fue que el dinero ingresó a su cuenta, pero en los minutos siguientes fue transferido a otra persona.

Temas
Seguí leyendo

Ladrones atacaron una conocida escuela primaria de Chimbas

Misa de Omega: se entregó el principal sospechoso de agredir y dejar en grave estado a un joven de 19 años

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Sustrajeron un auto a metros de una concesionaria de Capital y una cámara captó la escena

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Otro ataque boquetero en Rawson: desvalijaron una casa completa

Dejó una granada tirada en una plaza y la encontraron niños: pagará con cajas de leche para no ir preso

Un gendarme abusador fue beneficiado por un fallo judicial que le bajó la pena y dispuso que siga libre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una mujer murio tras ser atropellada por una moto en rawson: era una querida vecina de villa hipodromo
Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo
Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

Distintas opciones de alojamiento y precios para pasar unos días disfrutando el verano en Pedernal, Sarmiento. video
Tiempo de Verano en SJ

Pedernal, entre cabañas y domos: sus alojamientos y precios

El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

El atraco ocurrió en el interior del Barrio Complejo La Legua, sobre la ruta 20, Santa Lucía.
Golpe en un country

Cinco ladrones le dieron una brutal golpiza a un anciano y lo asaltaron en un barrio privado de Santa Lucía

Un paraíso con 7 cascaditas, senderos increíbles y vinos únicos, a una hora y monedas de la Plaza 25 video
Tiempo de verano en San Juan

Un paraíso con 7 cascaditas, senderos increíbles y vinos únicos, a una hora y monedas de la Plaza 25

Te Puede Interesar

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Por Luz Ochoa
El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Un jubilado entró a una falsa aplicación de un banco y fue estafado en $1.900.000

El padre Rómulo Cámpora asumirá al frente de Nuestra Señora de Luján
Villa del Carril

El padre Rómulo Cámpora asumirá al frente de Nuestra Señora de Luján