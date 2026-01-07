miércoles 7 de enero 2026

Fraude virtual

Simularon ser empleados de un banco local y estafaron a un jubilado en $14.000.000

Los delincuentes lo llamaron y le dijeron que eran empleados especializados en ciberdelitos. Le sacaron sus datos y entraron a su cuenta de home banking.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Los estafadores volvieron a embaucar a un jubilado sanjuanino. Esta vez le hicieron el cuento de que eran empleados de un banco local especializados en delitos cibernéticos y terminaron sacándole sus claves. El resultado fue que le vaciaron la cuenta y le sacaron un préstamo a su nombre a través del home banking por un total de 14.000.000 de pesos.

Este nuevo caso de estafa virtual tuvo como víctima a un jubilado de 67 años, de apellido Conti, quien denunció el hecho este miércoles en la Comisaría 5ª de Santa Lucía. Los investigadores de la UFI Delitos Informáticos y Estafas ya bloquearon la cuenta y se encuentran rastreando el destino del dinero producto de la maniobra delictiva.

El jubilado contó a los policías que recibió un llamado en su celular desde un número con característica de Buenos Aires. Se trataba de un hombre que se presentó con nombre y apellido y dijo ser empleado de un banco local. Esta persona le aseguró que estaba en compañía de otro empleado -que hablaba de atrás- del área de “ciberdelitos” y que ambos trabajaban para la tarjeta Visa, señalaron fuentes del caso.

Lo cierto es que el desconocido empezó a envolverlo con preguntas y así le sacó sus datos personales y las claves del home banking. Supuestamente era para verificar su información y luego cortaron la comunicación.

Al rato, el jubilado ingresó a su cuenta a través del home banking y se encontró con la primera sorpresa. Notó que había desaparecido el millón de pesos que tenía en su caja de ahorro. Pero eso no fue todo. También descubrió que figuraba una deuda a pagar en cuotas por un préstamo de 13.000.000 de pesos que habían solicitado a su nombre y cuyo dinero ya había sido transferido a la cuenta de un desconocido.

