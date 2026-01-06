Crecen las estafas millonarias con falsos descuentos e inversiones en YPF y una conocida tarjeta

Los investigadores de la UFI Delitos Informáticos y Estafas están en alerta por el aumento inusitado de personas que sufrieron estafas mediante falsas plataformas que promocionan descuentos e inversiones en YPF y una conocida tarjeta de crédito. Según los registros, ya recibieron entre 8 y 10 denuncias en cada caso y las pérdidas en dinero fueron millonarias.

Inolvidables Del fenómeno de las amenazas de bomba a las estafas fuera de serie, lo más insólito que dejó el 2025

Estas maniobras delictivas no son nuevas. Tiempo de San Juan ya dio cuenta de estos hechos, aunque en su momento parecían casos aislados. Entre julio y septiembre de 2025, al menos dos jubilados denunciaron estafas con el “cuento” de inversiones en acciones de YPF : uno inició el contacto en julio por una publicación de Facebook y terminó transfiriendo casi $8.000.000, y otro caso se conoció en septiembre, con una operatoria similar que también derivó en una pérdida de alrededor de $8.000.000 mediante una falsa plataforma ligada a la petrolera.

En paralelo, hubo antecedentes con otras “marcas señuelo”. Uno de los más claros fue el de Tarjeta Naranja, ocurrido en septiembre de 2025, donde una jubilada de 68 años cayó por una falsa promoción vista en Facebook, fue contactada por un supuesto asesor y terminó con préstamos y transferencias por casi $2.000.000. Y, en otra causa iniciada en abril de 2025 y con resolución judicial en noviembre del mismo año, la UFI rastreó una estafa bajo el nombre “YPF Service Club” hasta una cuenta en Córdoba y se ordenó la devolución de casi $2.800.000 a la víctima.

Los últimos casos de fraudes denunciados desde mediados de diciembre de 2025 hasta la fecha tienen como denominador común que buscan captar a jubilados con el cuento de beneficios del 35 por ciento de descuento con la compra de combustibles YPF o la venta de acciones con un 40 por ciento de ganancia mensual sobre el capital invertido. Con los mismos anzuelos también hicieron caer a socios de Tarjeta Naranja, explicaron fuentes judiciales.

La trampa es sencilla, dado que los estafadores utilizan falsas plataformas de YPF o de esa tarjeta de crédito y les envían links con aplicaciones que, una vez que alguien ingresa, permiten que la persona que está del otro lado tome control del aparato. De esa manera, los delincuentes cibernéticos entran al celular de la víctima y a sus cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Así es como los estafadores no solo vacían las cuentas personales de sus víctimas, sino que además solicitan préstamos de dinero que luego transfieren a cuentas mulas. Fuentes judiciales señalaron que ya se registró más de una decena de denuncias por maniobras como estas en las últimas semanas y que todas son por montos millonarios, por esa razón pidieron precaución a los sanjuaninos.