Jubilada engañada

Le ofrecieron una promoción, cayó en la trampa y la estafaron en casi 2.000.000 pesos

La víctima fue una jubilada de 68 años. Le engañaron a través de una falsa publicidad en Facebook de una tarjeta crédito. Le sacaron 14 préstamos y transfirieron el dinero a cuentas de terceros.

Imagen ilustrativa

Una jubilada cayó en la trampa de las falsas publicidades de una tarjeta de crédito y la estafaron en casi 2 millones de pesos. Le ofrecían promociones exclusivas si se adherida, pero resultó engañada y sacaron 14 préstamos a su nombre.

La víctima fue una señora de apellido Guimaraes, de 68 años, vecina de la zona de Concepción, Capital, informaron fuentes judiciales. Se trató de una estafa virtual a través de las redes sociales, de modo que se sospecha que los delincuentes cibernéticos son de otra provincia y utilizaron cuentas mulas para desviar el dinero.

Según su relato, mientras navegaba por Facebook vio una publicidad de la firma Naranja que ofrecía descuentos exclusivos a sus clientes. La jubilada escribió al contacto que figuraba en la página y recibió el llamado de un desconocido que, la convenció de hacerse clienta y le fue indicando cómo debía operar en su cuenta de Mercado Pago, contaron las fuentes.

Siguiendo esas instrucciones, la víctima terminó facilitando datos a los delincuentes y éstos aprovecharon para entrar a sus cuentas bancarias y billeteras virtuales. Así, se gestionaron 14 préstamos, que luego fueron transferidos a diferentes cuentas.

Los registros bancarios muestran que parte del dinero fue girado a las cuentas de dos personas. Además, se detectaron extracciones con tarjeta Naranja que sumaron $138.206 y $33.562. Entre estos movimientos y los préstamos, el perjuicio económico asciende a $1.952.228.

Tras advertir lo ocurrido, la mujer radicó la denuncia en la Comisaría 4ta de Desamparados. El caso quedó bajo la órbita de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que ya empezó a trabajar en este nuevo caso de estafa.

