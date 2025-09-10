miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cumple 106 años

Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del '60

Este 10 de septiembre, Sportivo Desamparados cumple 106 años de historia. Más de un siglo de historia, herencia de generaciones y una bandera que sigue firme en cada partido. El amor no conoce de categorías y hoy es un día especial para el pueblo puyutano.

Por Antonella Letizia
puyuu
image
image
image

El 10 de septiembre no es una fecha cualquiera para el hincha de Sportivo Desamparados. Hoy, el Puyutano, uno de los equipos más emblemáticos de la provincia, cumple 106 años de historia, pasión y pertenencia. Los alumnos fundadores y su nombre en homenaje a Virgen Nuestra Señora de los Desamparados.

Lee además
Silvio Prieto, el protagonista de la campaña de Desamparados. 
Iniciativa víbora

"Ahora jugamos todos": el ídolo de Desamparados que invitó a los hinchas a asociarse y volver al club
regional amateur: los 7 equipos clasificados, los 4 que entrarian por invitacion y la incognita de desamparados
Fútbol

Regional Amateur: los 7 equipos clasificados, los 4 que entrarían por invitación y la incógnita de Desamparados

La institución fue fundada en 1919 por un grupo de estudiantes de la antigua Quinta Agronómica -hoy Escuela de Enología- en la Plaza de Desamparados. Con el correr de los años, el club fue forjando su historia a fuerza de garra y sentimiento; y fue así como vio pasar a grandes glorias en los años '60 y '70, y supo codearse con los grandes del país en los torneos nacionales.

En 1960 inauguró su mítico estadio José Nehin, más conocido como El Serpentario, un templo con capacidad para 18.000 almas que hasta hoy mantiene su esencia sin importar la categoría.

image

Con el paso del tiempo y a lo largo de sus 106 años, Desamparados fue forjando una identidad propia, a pura garra y corazón. Entre sus hitos más recordados, se destacan las doce ligas sanjuaninas conquistadas entre 1928 y 1991, dejando en claro su peso en el fútbol local.

Pero el club no se quedó en los límites provinciales: en los viejos Torneos Nacionales, cuando el fútbol argentino reunía a los gigantes del país, Desamparados supo escribir páginas doradas. Enfrentó y venció a históricos como River, Independiente, Racing y Huracán, dejando una marca imborrable en quienes vivieron esas gestas inolvidables.

image

El nuevo milenio también trajo alegrías. En 2004, el Víbora gritó campeón del Torneo Argentino B, y dos años más tarde, en 2006, volvió a dar la vuelta olímpica, esta vez al quedarse con el Torneo Clausura del Argentino A. Esos logros fueron fundamentales para reafirmar el sueño de volver a lo más alto y devolver al club al lugar que merece.

El ascenso histórico que hizo vibrar a San Juan

El 26 de junio de 2011 quedará grabado a fuego en la memoria del pueblo puyutano. Sportivo Desamparados logró el ascenso histórico a la Primera B Nacional, por primera vez en su trayectoria, tras disputar una apasionante serie de promoción contra San Martín de Tucumán.

La llave decisiva enfrentó al Víbora con San Martín de Tucumán. El cruce comenzó en el mítico Serpentario, donde Lisandro Beratz marcó el único gol del partido a los 30 minutos del primer tiempo, dándole a Desamparados una ventaja clave.

Una semana después, el estadio La Ciudadela se volvió una caldera: 30.000 hinchas, tensión desbordada y un clima infernal. En ese contexto, Emanuel Reinoso anotó el gol que puso al equipo sanjuanino en ventaja a los 20 minutos del segundo tiempo. Aunque Alexis Blanco empató para los tucumanos, el global quedó 21 para Desamparados, que sostuvo la ventaja hasta el final y desató la fiesta en el barrio Patricias Sanjuaninas.

El día que Desamparados enfrentó al River de Ángel Labruna

El 5 de octubre de 1969 no fue un día más en la historia de Sportivo Desamparados. Ese día, enfrentaba por primera vez de manera oficial a River, y nada más ni nada menos que en el Monumental ante el equipo que en ese entonces dirigía el gran Ángel Labruna. El resultado fue un 7 a 0 en favor de los locales, pero más allá del resultado, el acontecimiento quedará en la historia para el pueblo puyutano.

River formó con José Alberto Pérez; Roberto Ferreiro, Miguel Angel López, Juan Carlos Guzmán y Abel Vieitez; Reinaldo Merlo y Carlos Rodríguez; Ricardo Montivero, Daniel Onega, Víctor Marchetti y Oscar Más. DT: Angel Labruna.

Desamparados: Armando Palacios; Víctor Otarola, Pedro Rodríguez, Oscar Demonte e Ismael Vega; José Alfredo Cortez, Vicente Vega y Angel Vega; Juan José Pérez, Isaac Paz (PT: 29m Teodoro Fernández) y Carlos Rodríguez. DT: Juan José Méndez de Socio.

Los goles fueron anotados por Marchetti (7'); Oscar Más (9', 83', 88', 90'); Daniel Onega (65'); Vieitez (77' penal).

image
Temas
Seguí leyendo

La canción de Desamparados que es viral en las redes: "No importa el resultado..."

"Esta es la banda de Marquesado": saluden al nuevo clasificado al Regional Amateur

Desamparados-Marquesado, promesa de partidazo: precio de entradas y qué sector tendrá cada hinchada

Marquesado y Desamparados, con el cuchillo entre los dientes por un lugar en el Regional Amateur

Orgullo sanjuanino: dos ciclistas de mountain bike correrán en tierra Suiza

San Juan se une: la Liga Albardón-Angaco se juega todo frente a Mendoza para quedarse con la corona de Cuyo

Scaloni, sin pelos en la lengua tras el picante partido con Ecuador: "Estamos acostumbrados"

Messi hace historia: es el máximo goleador de las Eliminatorias rumbo a 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Declaraciones de Scaloni. 
Post partido

Scaloni, sin pelos en la lengua tras el picante partido con Ecuador: "Estamos acostumbrados"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?
Más humano

Tras la tragedia en Ruta 40 en Albardón, ¿aplicarán el criterio de pena natural para el conductor sospechado?

Te Puede Interesar

Lisandro Catalán.
Reacción local

El nuevo funcionario nexo de Milei con los gobernadores, un "amigo" de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del 60
Cumple 106 años

Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del '60

La campaña de la aceituna dejó un sabor amargo en el sector olivícola sanjuanino, que espera que las condiciones mejoren en futuros ciclos.
Cosecha 2024/2025

La aceituna resiste: San Juan apuesta a la calidad en un año difícil

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos
Tensión

La alumna atrincherada en una escuela de Mendoza entregó el arma, tras tres horas de caos

Orrego inauguró las obras que dejaron el Instituto Superior de Educación Física como nuevo
Ampliación y refacción

Orrego inauguró las obras que dejaron el Instituto Superior de Educación Física como nuevo