jueves 4 de septiembre 2025

Por un lugar en el Regional

Desamparados-Marquesado, promesa de partidazo: precio de entradas y qué sector tendrá cada hinchada

El enfrentamiento tendrá cita este próximo sábado en el Estadio San Juan del Bicentenario. Todo lo que tenés que saber.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desamparados y Marquesado se verán las caras este sábado.

Desamparados y Marquesado se verán las caras este sábado.

El fútbol sanjuanino vivirá una jornada vibrante este fin de semana, cuando Desamparados y Marquesado se enfrenten en un duelo clave que definirá quién se queda con el ansiado cupo al Regional Amateur. Un cruce cargado de emociones, condimento y mucho color en las tribunas.

Desamparados se moderniza y suma la misma plataforma digital que San Martín
Para socios

Desamparados se moderniza y suma la misma plataforma digital que San Martín
Sebastián Penco y un regreso triunfal en el fútbol: redebut y un grito eufórico a Desamparados.
Qué regreso

Motoneta, ¡on fire!: 'timbos' negros, camiseta 19 y un regreso goleador ante Desamparados

Después de varios idas y vueltas, finalmente hay fecha confirmada para el partido más esperado del fútbol sanjuanino: Marquesado (subcampeón del torneo local) y Sportivo Desamparados (terminó como el mejor equipo de la tabla general) 2024) se verán las caras este sábado a las 19 horas, en el Estadio del Bicentenario, para definir quién se queda con el pasaje al Torneo Regional Federal Amateur.

Desde la Liga Sanjuanina de Fútbol ya está todo listo: se definieron los precios de las entradas y la ubicación de ambas parcialidades. Los hinchas del Víbora ocuparán la Popular Norte y la Platea Oeste Baja (lado Norte), con ingreso por la Ruta. En tanto, los simpatizantes de Marquesado estarán en la Popular Sur y la Platea Oeste Baja (lado Sur), accediendo por Calle Mendoza hasta 7.

image

Los valores de las entradas:

  • Popular: $7.000

  • Platea: $10.000

Desamparados se moderniza y suma la misma plataforma digital que San Martín
Para socios

Desamparados se moderniza y suma la misma plataforma digital que San Martín

Por Redacción Tiempo de San Juan

