Desamparados-Marquesado, promesa de partidazo: precio de entradas y qué sector tendrá cada hinchada

Desamparados y Marquesado se verán las caras este sábado.

El fútbol sanjuanino vivirá una jornada vibrante este fin de semana, cuando Desamparados y Marquesado se enfrenten en un duelo clave que definirá quién se queda con el ansiado cupo al Regional Amateur. Un cruce cargado de emociones, condimento y mucho color en las tribunas.

Después de varios idas y vueltas, finalmente hay fecha confirmada para el partido más esperado del fútbol sanjuanino: Marquesado (subcampeón del torneo local) y Sportivo Desamparados (terminó como el mejor equipo de la tabla general) 2024) se verán las caras este sábado a las 19 horas, en el Estadio del Bicentenario, para definir quién se queda con el pasaje al Torneo Regional Federal Amateur.

Desde la Liga Sanjuanina de Fútbol ya está todo listo: se definieron los precios de las entradas y la ubicación de ambas parcialidades. Los hinchas del Víbora ocuparán la Popular Norte y la Platea Oeste Baja (lado Norte), con ingreso por la Ruta. En tanto, los simpatizantes de Marquesado estarán en la Popular Sur y la Platea Oeste Baja (lado Sur), accediendo por Calle Mendoza hasta 7. image Los valores de las entradas: Popular: $7.000

Platea: $10.000

