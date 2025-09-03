Motoneta, ¡on fire!: 'timbos' negros, camiseta 19 y un regreso goleador ante Desamparados

Sebastián Penco y un regreso triunfal en el fútbol: redebut y un grito eufórico a Desamparados.

Minero y Desamparados fue el gran atractivo de la fecha. No por algún condimento extra, sino por la presencia de Sebastián Penco en el banco de suplentes. El ex verdinegro, que regresó al fútbol para jugar en Atlético Minero , ingresó en el complemento y fue con emoción. 'Timbos' negros, camiseta 19 y un regreso goleador en la cancha de Juventud Unida de Pocito.

Después de firmar con Minero , Penco empezó a entrenarse a la par de sus compañeros y se puso a disposición del técnico. Luego de casi un mes, le tocó ir al banco y fue, nada más y nada menos, que ante Sportivo Desamparados , el rival de toda la vida del verdinegro.

Tras la fecha suspendida por el temporal de Santa Rosa, el encuentro les dio cita este miércoles en la cancha de Juventud Unida de Pocito, lugar donde hace de local Atlético Minero. Con una buena concurrencia de público, día soleado y casi perfecto para la ocasión, se dio todo como se esperaba para el 'Motoneta' de 41 años.

image

Las emociones llegaron en el complemento. Un Desamparados bien plantado de visitante y un Minero que no dejó escapar puntos de su cancha: insistente, yendo al frente y con mucha experiencia en el banco, llegó al primer tanto de la tarde, aún sin Sebastián Penco en al campo.

image

Cuando el tiempo marcaba 35 minutos, el DT llamó al 'viejo' para hacer su estreno en el fútbol sanjuanino. Después de mucho tiempo, el goleador volvió a vestirse de jugador, regresó a las canchas y solo le bastaron un par de minutos para hacer lo que mejor sabe hacer.

Sebastián Penco tuvo que esperar 3 años, 26 meses y 792 días para volver a festejas, según contó el estadígrafo Franco Berardinelli

Sin título La celebración de Sebastián Penco.

Cuando el enfrentamiento estaba en los últimos minutos de juego, apareció el goleador. Corrigió una pelota que quedó picando en el área y puso el 2-0. Minutos después, anotó otro gol pero el juez no lo convalidó por estar en posición prohibida.

Fue un regreso con todos los chiches para el delantero, que volvió a hacer su estreno en el fútbol y con gol a un rival especial como Sportivo Desamparados.

