Fin de semana de fierros en El Villicum: se corre la sexta fecha del Zonal Cuyano

El Campeonato Zonal Cuyano de automovilismo se presenta en el Villicum
La competencia tendrá a cuatro categorías en acción: Clase 2, Turismo Pista 1.4, Promocional y TC Cuyano. Las actividades comenzaron este viernes en la mañana.
El Circuito albardonero será escenario de la sexta fecha de la temporada 2025.
En la mañana de este viernes cinco de septiembre comenzó la actividad administrativa, que incluye inscripciones, para los pilotos del Campeonato Zonal Cuyano, que disputará la sexta fecha de la temporada en el Circuito San Juan Villicum.
A las ocho fue la apertura del autódromo y desde ese momento y hasta las 17 horas se prolongará la actividad mencionada, mientras que de 13 a 17 están previstas pruebas libres en el circuito. Entre las 15 y 18 horas habrá verificación técnica para todas las categorías.
El Zonal visitará el Circuito San Juan Villicum con las cuatro categorías que vienen disputando el campeonato: Clase 2, Turismo Pista 1.4, Promocional y TC Cuyano. En la Fórmula Cuyana se han registrado dos inscriptos y la categoría no figura en el cronograma.
Sábado 6 de septiembre
Primer entrenamiento
9:00 – Turismo Pista 1.4
9:30 – Promocional Fiat
10:00 – TC Cuyano
10:30 – Clase 2
Segundo entrenamiento
11:00 – Turismo Pista 1.4
11:30 – Promocional Fiat
12:00 – TC Cuyano
12:30 – Clase 2
Clasificaciones
13:00 - Turismo Pista 1.4 - Grupo A
13:15 - Turismo Pista 1.4 - Grupo B
13:30 - TC Cuyano - Grupo A
13:45 - TC Cuyano - Grupo B
14:00 - Clase 2 – Grupo A
14:15 - Clase 2 – Grupo B
Series
15:00 – 1ª Serie Turismo Pista 1.4 - 5 vueltas
15:20 – 2ª Serie Turismo Pista 1.4 - 5 vueltas
15:40 – 1ª Serie TC Cuyano - 5 vueltas
16:00 – 2ª Serie TC Cuyano - 5 vueltas
16:20 – 1ª Serie Clase 2 - 5 vueltas
16:40 – 2ª Serie Clase 2 - 5 vueltas
Domingo 7 de setiembre
Series clasificatorias
9:00 – 1ª Serie Promocional Fiat - 5 vueltas
9:20 – 2ª Serie Promocional Fiat - 5 vueltas
10:00 - Acto Protocolar
Finales
11:00 – Turismo Pista 1.4 - 12 vtas o 30'
11:40 - TC Cuyano - 12 vueltas o 30'
12:20 - Promocional Fiat - 12 vueltas o 30'
13:00 - Clase 2 - 15 vueltas o 35'