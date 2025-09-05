viernes 5 de septiembre 2025

Automovilismo

Fin de semana de fierros en El Villicum: se corre la sexta fecha del Zonal Cuyano

La competencia tendrá a cuatro categorías en acción: Clase 2, Turismo Pista 1.4, Promocional y TC Cuyano. Las actividades comenzaron este viernes en la mañana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Campeonato Zonal Cuyano de automovilismo se presenta en el Villicum

El Circuito albardonero será escenario de la sexta fecha de la temporada 2025.

En la mañana de este viernes cinco de septiembre comenzó la actividad administrativa, que incluye inscripciones, para los pilotos del Campeonato Zonal Cuyano, que disputará la sexta fecha de la temporada en el Circuito San Juan Villicum.

A las ocho fue la apertura del autódromo y desde ese momento y hasta las 17 horas se prolongará la actividad mencionada, mientras que de 13 a 17 están previstas pruebas libres en el circuito. Entre las 15 y 18 horas habrá verificación técnica para todas las categorías.

El Zonal visitará el Circuito San Juan Villicum con las cuatro categorías que vienen disputando el campeonato: Clase 2, Turismo Pista 1.4, Promocional y TC Cuyano. En la Fórmula Cuyana se han registrado dos inscriptos y la categoría no figura en el cronograma.

Cronograma en pista

Sábado 6 de septiembre

Primer entrenamiento

9:00 – Turismo Pista 1.4

9:30 – Promocional Fiat

10:00 – TC Cuyano

10:30 – Clase 2

Segundo entrenamiento

11:00 – Turismo Pista 1.4

11:30 – Promocional Fiat

12:00 – TC Cuyano

12:30 – Clase 2

Clasificaciones

13:00 - Turismo Pista 1.4 - Grupo A

13:15 - Turismo Pista 1.4 - Grupo B

13:30 - TC Cuyano - Grupo A

13:45 - TC Cuyano - Grupo B

14:00 - Clase 2 – Grupo A

14:15 - Clase 2 – Grupo B

Series

15:00 – 1ª Serie Turismo Pista 1.4 - 5 vueltas

15:20 – 2ª Serie Turismo Pista 1.4 - 5 vueltas

15:40 – 1ª Serie TC Cuyano - 5 vueltas

16:00 – 2ª Serie TC Cuyano - 5 vueltas

16:20 – 1ª Serie Clase 2 - 5 vueltas

16:40 – 2ª Serie Clase 2 - 5 vueltas

Domingo 7 de setiembre

Series clasificatorias

9:00 – 1ª Serie Promocional Fiat - 5 vueltas

9:20 – 2ª Serie Promocional Fiat - 5 vueltas

10:00 - Acto Protocolar

Finales

11:00 – Turismo Pista 1.4 - 12 vtas o 30'

11:40 - TC Cuyano - 12 vueltas o 30'

12:20 - Promocional Fiat - 12 vueltas o 30'

13:00 - Clase 2 - 15 vueltas o 35'

