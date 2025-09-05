Un excampeón del Turismo Carretera fue víctima de un brutal asalto

El expiloto de Turismo Carretera (TC) y el Turismo Nacional (TN) Emanuel Moriatis fue víctima de un violento asalto este jueves por la tarde mientras circulaba en su moto marca Ducati en la Autopista Panamericana. Los delincuentes le dispararon dos veces y le sacaron su vehículo.

El hecho ocurrió poco antes de las 19 a la altura de Fondo de la Legua, en la localidad bonaerense de Martínez, cuando se disponía a ir a buscar a su hijo a una práctica de fútbol, luego de haber estado casi todo el día en el autódromo de Buenos Aires.

¿Qué dijo el excampeón del Turismo Carretera sobre el asalto?

Según contó en sus redes sociales y en diálogo con radio Mitre el propio exdeportista y actual presidente de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT), fue abordado por dos motochorros en plena hora pico y ante la presencia de cientos de autos que circulaban a escasos metros.

Los asaltantes lo interceptaron de forma agresiva hasta que uno de ellos, el que iba en la parte trasera, efectuó un disparo para obligarlo a detenerse.

“Se me ponen de costado, casi como que me quieren chocar, y me cruzan la moto. El que venía atrás me mostró el revólver, me hace seña como que frene y cuando me hace la segunda seña, pum, tira un tiro para el piso. Automáticamente freno y suelto la moto. Medio que me voy caminando rápido, pero para atrás, mirándolos. No me quise dar vuelta y correr sin verlos, porque uno piensa que no pueden prender la moto, me tiran un tiro, no sabés qué hacer. Es un segundo”, contó el expiloto.

Después de obligarlo a frenar, uno de los ladrones quiso sacarle el bolso que llevaba Moriatis con sus pertenencias. “Cuando me tira el tiro, freno, me quedo quieto como congelado y se me lanza encima, me saca el bolso que tenía, me empieza a bolsiquear. ‘Dame todo, dame todo, dame todo, dame todo”. Todo lo que tenía“, indicó.

La víctima perdió todas sus pertenencias: teléfono, mochila y la propia moto.

La situación, sin embargo, no terminó allí. Pese a que no opuso resistencia en ningún momento, los delincuentes fueron extremadamente violentos. De acuerdo con el relato de la víctima, mientras trataba de alejarse de la escena, ya sin su moto, uno de los ladrones lo persiguió unos cuantos metros más y le disparó.

“Voy corriendo como marcha atrás y lo veo que se me viene. Yo ya había dejado la moto y se me viene. Yo con el casco puesto. Él con el casco, no lo escuchaba. Se ve que me estaba diciendo “quieto, quieto” y yo iba para atrás. Entonces, cuando venía para atrás como que me mira y después ¡pum! Me tira otro tiro a quemarropa“, dijo Moriatis.

Como ambos corrían, el segundo de los tiros también pegó en el piso y por fortuna, la víctima resultó ilesa. “Te juro que te sentís como que ‘estoy a la buena de Dios′“, graficó el hombre.

Ya sin nada y después de que los motochorros huyeron, el expiloto recibió la ayuda de un joven, quien se detuvo a auxiliarlo y le prestó su teléfono para poder llamar a su familia.

“Santiago, un chico que conocí ahí en Panamericana, me sube al auto y me empieza como a llevar para el lado de mi casa y un kilómetro más adelante aparece la moto, prendida, en Panamericana”, reveló el exdeportista, quien dijo que el vehículo estaba prendido y con la pata puesta.

“No entiendo. Habrán pensado que tenía rastreador”, dijo. A las pocas horas, Moriatis se dirigió a la comisaría más cercana para hacer la denuncia y ver si era posible obtener imágenes de las cámaras de seguridad. Sin embargo, se llevó otra sorpresa.

“Me imaginé que ahora van a agarrar las cámaras, los van a buscar, van a tratar. Y nada. Me dicen: ‘No, no hay ni una cámara’. (...) ¿Qué se hace en estos casos? Entonces, digo, lo mejor que puedo hacer es tratar de avisarles a los demás para que tengan cuidado", agregó.

En ese sentido, el hombre aseguró que durante todo el trayecto en la Panamericana no observó un solo policía. Incluso, relató que hace un mes, un amigo suyo vivió la misma situación en la autopista.