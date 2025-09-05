Dibu Martínez: "El mejor arquero del fútbol argentino es Armani"

Los flashes y todas las vistas estuvieron puestas en Lionel Messi, ya que era su último partido oficial con Argentina en el país. Todas las palabras y los micrófonos fueron para él. Después en zona mixta, diferentes jugadores dijeron unas palabras y Emiliano Dibu Martínez hizo una sola declaración y fue contundente.

Gran Premio de Monza Paul Aron terminó último en el Alpine de Franco Colapinto en la primera práctica de la Fórmula 1

¿Y ahora? Problemas para el Dibu Martínez: el Manchester United contrató a otro arquero y quedó en la nebulosa

Un periodista lo paró en la zona y le dio un regalo “por ser el mejor arquero del fútbol argentino”. A lo que él respondió tajante: “No… el mejor arquero es Armani”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BandaRoja_/status/1963803364476453229&partner=&hide_thread=false ”El mejor arquero de la historia del futbol argentino es Franco Armani”



Dibu Martínez pic.twitter.com/DxvL45tdN4 — Banda Roja (@BandaRoja_) September 5, 2025

El arquero luego fue agarrado por un auxiliar y sacó. Emiliano finalmente se quedará en el Aston Villa, club que le ha dado algunas alegrías, pero donde ya no quería estar. Su Deseo era irse en este mercado de pases a otro equipo para tener más competencia, pero no se dio.

Se habló de irse al Manchester United, pero por un mal canje de jugadores no se realizó nada. Se habla de Galatasaray de Turquía, pero no aceptaría ya que quiere seguir en una liga competitiva.