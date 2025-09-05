viernes 5 de septiembre 2025

Fue tajante

Dibu Martínez: "El mejor arquero del fútbol argentino es Armani"

Esa fue la respuesta del Emiliano en zona mixta tras el triunfo que consiguió la Argentina frente a Venezuela en El Monumental. ¿Estás de acuerdo?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Emiliano Dibu Martínez

Emiliano Dibu Martínez

image

Dibu Martinez fue tajante

Un periodista lo paró en la zona y le dio un regalo “por ser el mejor arquero del fútbol argentino”. A lo que él respondió tajante: “No… el mejor arquero es Armani”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BandaRoja_/status/1963803364476453229&partner=&hide_thread=false

El arquero luego fue agarrado por un auxiliar y sacó. Emiliano finalmente se quedará en el Aston Villa, club que le ha dado algunas alegrías, pero donde ya no quería estar. Su Deseo era irse en este mercado de pases a otro equipo para tener más competencia, pero no se dio.

Se habló de irse al Manchester United, pero por un mal canje de jugadores no se realizó nada. Se habla de Galatasaray de Turquía, pero no aceptaría ya que quiere seguir en una liga competitiva.

