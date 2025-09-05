Dibu Martínez: "El mejor arquero del fútbol argentino es Armani"

Los flashes y todas las vistas estuvieron puestas en Lionel Messi, ya que era su último partido oficial con Argentina en el país. Todas las palabras y los micrófonos fueron para él. Después en zona mixta, diferentes jugadores dijeron unas palabras y Emiliano Dibu Martínez hizo una sola declaración y fue contundente.
Dibu Martinez fue tajante
Un periodista lo paró en la zona y le dio un regalo “por ser el mejor arquero del fútbol argentino”. A lo que él respondió tajante: “No… el mejor arquero es Armani”.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BandaRoja_/status/1963803364476453229&partner=&hide_thread=false
El arquero luego fue agarrado por un auxiliar y sacó. Emiliano finalmente se quedará en el Aston Villa, club que le ha dado algunas alegrías, pero donde ya no quería estar. Su Deseo era irse en este mercado de pases a otro equipo para tener más competencia, pero no se dio.
Se habló de irse al Manchester United, pero por un mal canje de jugadores no se realizó nada. Se habla de Galatasaray de Turquía, pero no aceptaría ya que quiere seguir en una liga competitiva.