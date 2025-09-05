viernes 5 de septiembre 2025

Ahora será más fácil pagar el impuesto al registrar un auto en San Juan

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó un convenio que agilizará gestiones, evitará demoras y facilitará el cumplimiento de los impuestos de un auto.

Por Elizabeth Pérez
Al registrar un auto en cualquier Registro del Automotor se podrá pagar al mismo tiempo la patente en el lugar. 

A partir de un nuevo convenio aprobado por la Cámara de Diputados, las personas que registren un auto en San Juan podrán pagar el Impuesto a la Radicación directamente en el mismo lugar donde hacen el trámite, sin necesidad de ir a otra oficina o hacer más gestiones.

Esto será posible gracias a que la provincia, a través del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, se sumó al Sistema Unificado de Administración Tributaria Subnacional (SUATS), un programa que conecta a las administraciones provinciales con los registros automotores.

En palabras simples, permite que todo el proceso de registrar un auto y pagar los impuestos se haga en un solo lugar, en el mismo Registro del Automotor, de forma más rápida y ordenada.

Aprobado en Diputados

La propuesta fue aprobada por unanimidad durante la Octava Sesión la Cámara de Diputados de ayer jueves. La comisión pertinente emitió un despacho favorable sobre el proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo mediante el cual se ratificó el convenio para la vinculación al Sistema Unificado de Administración Tributaria Subnacional (SUATS), entre el Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (CEATS) y el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, celebrado el 3 de julio de 2025.

El diputado Carlos Jaime Quiroga, quién explicó el proyecto durante la sesión, señaló que este cambio busca hacerles la vida más fácil a los contribuyentes: “Cuando una persona vaya a registrar un vehículo, va a poder pagar sus impuestos ahí mismo, sin tener que hacer trámites por separado”, explicó.

La medida representa un paso importante para modernizar los trámites y reducir las complicaciones a la hora de cumplir con las obligaciones fiscales.

