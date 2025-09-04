El Gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria en 16 departamentos de San Juan

El Gobierno nacional declaró la emergencia y/o desastre agropecuario en 16 departamentos de la provincia de San Juan, a raíz de las severas pérdidas provocadas por el granizo y la peronóspora, una enfermedad que afecta especialmente a los viñedos. La medida se oficializó mediante la Resolución 1306/2025 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La emergencia alcanza a explotaciones frutihortícolas -incluyendo cultivos como vid, membrillo, alfalfa, durazno, tomate, olivo y hortalizas- ubicadas en 16 departamentos: Angaco, 9 de Julio, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia, Rawson, San Martín, Zonda, Iglesia, 25 de Mayo, Albardón, Ullum y Jáchal.

Según la resolución, el período de emergencia se extiende desde el 1° de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, fecha fijada como final del ciclo productivo afectado. Cuando las pérdidas afectan entre el 50% y el 80% de los cultivos, se podrán diferir el pago de los impuestos nacionales Además, como la provincia antes tomó una medida similar, también se incluyen el impuesto inmobiliario y las tasas viales municipales). El estado de desastre es cuando el daño es de más del 80% y abarca la eximición de impuestos.

Cómo es el trámite

Para acceder a los beneficios, los productores afectados deberán presentar un certificado extendido por la autoridad competente de la respectiva provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos pasibles de ser alcanzados por la emergencia o desastre.

en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos pasibles de ser alcanzados por la emergencia o desastre. Los gobiernos provinciales deberán remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.

Por último, las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios reciban los beneficios.

Alivio para productores

Además de la eximición y postergación del pago de impuestos nacionales, el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios podrá brindar asistencia financiera especial para productores damnificados, créditos que permitan lograr la continuidad de las explotaciones, la recuperación de las economías de los productores afectados, y el mantenimiento de su personal, con tasas de interés bonificadas entre un 25% y 50%.

También prevé la suspensión por hasta 90 días del inicio de juicios y procedimientos administrativos, la asistencia de aportes no reembolsables para gastos de inversión y operación, y la prorroga o eximición del pago de impuestos nacionales.

Temporada difícil

El gobierno de San Juan declaró la emergencia agropecuaria provincial por granizo y peronóspora el pasado 5 de junio por los tremendos daños causados por el granizo y peronóspera en 18 cultivos distribuidos en 16 departamentos.

La Dirección de Contingencias Climáticas y Registro de productores, dependiente de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, informó entonces que se produjeron 10 eventos de granizo el 18, 23 y 30 de diciembre de 2024; luego el 7, 8, 12, 21 y 27 de enero de 2025 y el 8 y 26 de febrero. Se recibieron un total de 277 denuncias, alcanzando los departamentos de 9 de julio, Albardón, Angaco, Caucete, Chimbas, Pocito, Rawson, San Martin, Santa Lucia, Sarmiento y Zonda.

Luego, en enero de 2025 se produjeron un total de 198 denuncias, alcanzando los departamentos de 25 de Mayo, Albardón, Angaco, Iglesia, Pocito, Rawson, Santa Lucia, Sarmiento y Ullum. En cuanto al granizo ocurrido durante el mes de febrero de 2025, tuvo como resultado 3 denuncias.

En relación a la Peronóspora se registró un brote historico en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2024, aun observándose síntomas en la actualidad en los cultivos de vid en general.