sábado 30 de agosto 2025

ANSES

Cuándo cobro ANSES: se confirmó el calendario de pagos, con tu DNI, de septiembre 2025

Estas son las fechas actualizadas que dio el Gobierno Nacional en las que el organismo (ANSES) otorgará los bienes el próximo mes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES

ANSES

El Gobierno Nacional en conjunto con la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) se adelantaron al mes y ya dieron a conocer el calendario de pagos de septiembre de 2025, de todos los beneficiarios de ANSES. Cabe destacar que depende del último número de su DNI.

Por otro lado, el Gobierno Nacional confirmó que los montos de las asignaciones, pensiones y jubilaciones del organismo recibirán un aumento del 1,9% el próximo mes. Esto se debe a que se agregará el porcentaje de inflación registrado en julio, como bien fue establecido en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

image
ANSES

ANSES

Aumentos ANSES: los montos de septiembre

En primer lugar, la jubilación mínima tendrá un valor de $320.277,17 en septiembre. Por otro lado, los montos de las pensiones y la jubilación máxima serán:

  • Jubilación Máxima: $2.155.162,17
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74
  • Pensión No Contributiva (PNC): $224.194,02

Sin embargo, aquellos beneficiarios que cobren haberes menores a $390.377,17 recibirán el bono previsional de ANSES, que equivale a $70.000. Debido a esto, los cobros finales de estos jubilados serán los siguientes:

  • Jubilación Mínima: $390.277,17
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74
  • Pensión No Contributiva (PNC): $294.194,02

Por otro lado, el aumento también impactará en las asignaciones, que pasarán a tener los siguientes montos de haberes:

Asignaciones Universales

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.064,72
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $374.670,30.

Asignaciones Familiares

Asignación Familiar por Hijo:

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $57.535,98
  • Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad:

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $187.339,36
  • Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29
  • Ingreso Grupo Familiar desde $1.261.988,01: $83.644,27

Asignación por Embarazo para Protección Social

  • $115.064,72

Asignación Familiar por Prenatal

Así como con las asignaciones familiares, el monto de esta prestación también varía según el IGF:

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $57.535,98
  • Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.457.010,01 y $4.713.884: $12.109,89

Asignación por Maternidad

  • El cálculo para esta asignación depende de la remuneración bruta.

Asignaciones de Pago Único

  • Asignación por Nacimiento: $67.062,91
  • Asignación por Adopción: $401.004,96
  • Asignación por Matrimonio: $100.421,34

Asignación Familiar por Cónyuge

  • $13.955,90
image
ANSES brinda asistencia a millones de argentinos.

ANSES brinda asistencia a millones de argentinos.

Calendario de pagos: cuándo cobro ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
  • DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo plan 2

  • Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre

Fuente: Ámbito Financiero

