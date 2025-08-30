Cuándo cobro ANSES: se confirmó el calendario de pagos, con tu DNI, de septiembre 2025

El Gobierno Nacional en conjunto con la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) se adelantaron al mes y ya dieron a conocer el calendario de pagos de septiembre de 2025, de todos los beneficiarios de ANSES. Cabe destacar que depende del último número de su DNI.

Por otro lado, el Gobierno Nacional confirmó que los montos de las asignaciones, pensiones y jubilaciones del organismo recibirán un aumento del 1,9% el próximo mes. Esto se debe a que se agregará el porcentaje de inflación registrado en julio, como bien fue establecido en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

image ANSES

Aumentos ANSES: los montos de septiembre

En primer lugar, la jubilación mínima tendrá un valor de $320.277,17 en septiembre. Por otro lado, los montos de las pensiones y la jubilación máxima serán:

Jubilación Máxima: $2.155.162,17

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74

Pensión No Contributiva (PNC): $224.194,02

Sin embargo, aquellos beneficiarios que cobren haberes menores a $390.377,17 recibirán el bono previsional de ANSES, que equivale a $70.000. Debido a esto, los cobros finales de estos jubilados serán los siguientes:

Jubilación Mínima: $390.277,17

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74

Pensión No Contributiva (PNC): $294.194,02

Por otro lado, el aumento también impactará en las asignaciones, que pasarán a tener los siguientes montos de haberes:

Asignaciones Universales

Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.064,72

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $374.670,30.

Asignaciones Familiares

Asignación Familiar por Hijo:

Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $57.535,98

Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40

Ingreso Grupo Familiar entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad:

Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $187.339,36

Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29

Ingreso Grupo Familiar desde $1.261.988,01: $83.644,27

Asignación por Embarazo para Protección Social

$115.064,72

Asignación Familiar por Prenatal

Así como con las asignaciones familiares, el monto de esta prestación también varía según el IGF:

Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $57.535,98

Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62

Ingreso Grupo Familiar entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

Ingreso Grupo Familiar entre $1.457.010,01 y $4.713.884: $12.109,89

Asignación por Maternidad

El cálculo para esta asignación depende de la remuneración bruta.

Asignaciones de Pago Único

Asignación por Nacimiento: $67.062,91

Asignación por Adopción: $401.004,96

Asignación por Matrimonio: $100.421,34

Asignación Familiar por Cónyuge

$13.955,90

image ANSES brinda asistencia a millones de argentinos.

Calendario de pagos: cuándo cobro ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo plan 2

Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre

Fuente: Ámbito Financiero