viernes 29 de agosto 2025

Prestaciones

Nuevo aumento: a cuánto llegan las Asignaciones Familiares de la ANSES en septiembre

Las asistencias estatales tiene un 1,9% de aumento este mes; cuáles son las cifras de acuerdo al nivel de ingresos de sus titulares

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las asignaciones familiares tendrán un aumento para septiembre.

Las asignaciones familiares tendrán un aumento para septiembre.

Los titulares de las Asignaciones Familiares que distribuye la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) de manera mensual, reciben en septiembre un incremento del 1,9% en su prestación, que actualiza los valores de cada una de ellas.

ANSES continúa brindando distintas prestaciones a millones de argentinos.
Bono confirmado: ANSES paga un plus de $ 67.000 para un grupo de beneficiarios
ANSES ha puesto a disposición de un grupo de beneficiarios una línea de crédito.
Crédito de ANSES: cómo obtener $1.350.000 en simples pasos

En el noveno mes del año, a las Asignaciones Familiares se les aplica una suba del 1,90%,en concordancia con el aumento de precios registrado en julio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para las prestaciones que distribuye el organismo previsional se toman los porcentajes de incremento con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cómo quedan las Asignaciones Familiares en septiembre 2025

El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. En tanto, también es necesario que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope, porque se excluye del cobro de asignaciones familiares a todo el grupo familiar.

En este sentido, así quedan las Asignaciones Familiares en septiembre 2025

Asignación Familiar por Hijo

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $874.426: $57.540,80
  • Ingreso Grupo Familiar entre $874.426,01 y $1.282.433: $38.810,38
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.282.433,01 y $1.480.614: $23.469,49
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.480.614,01 y $4.630.534: $12.103,38

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

  • IGF hasta $874.426: $187.371,66
  • IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $132.551,52
  • IGF desde $1.282.433,01: $83.656,52

Cónyuge

  • IGF hasta $4.023.266: $13.952,99

Maternidad

  • Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF), el cálculo depende de la remuneración bruta

Asignaciones de Pago Único

  • Nacimiento hasta $4.023.266: $67.071,88
  • Adopción hasta $4.023.266: $401.069,81
  • Matrimonio hasta $4.023.266: $100.435,08

Prenatal

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $874.426: $57.540,80
  • Ingreso Grupo Familiar entre $874.426,01 y $1.282.433: $38.810,38
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.282.433,01 y $1.480.614: $23.469,49
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.480.614,01 y $4.630.534: $12.103,38

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la ANSES

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la ANSES pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la ANSES?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a la página de la ANSES
  • Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
  • Hacer clic en el botón “Consulta”
  • Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)

FUENTE: La Nación

Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.
Clima

Viernes primaveral con sol y brisa para San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

