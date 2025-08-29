Nuevo aumento: a cuánto llegan las Asignaciones Familiares de la ANSES en septiembre

Los titulares de las Asignaciones Familiares que distribuye la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) de manera mensual, reciben en septiembre un incremento del 1,9% en su prestación, que actualiza los valores de cada una de ellas.
Las asistencias estatales tiene un 1,9% de aumento este mes; cuáles son las cifras de acuerdo al nivel de ingresos de sus titulares
En el noveno mes del año, a las Asignaciones Familiares se les aplica una suba del 1,90%,en concordancia con el aumento de precios registrado en julio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para las prestaciones que distribuye el organismo previsional se toman los porcentajes de incremento con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. En tanto, también es necesario que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope, porque se excluye del cobro de asignaciones familiares a todo el grupo familiar.
En este sentido, así quedan las Asignaciones Familiares en septiembre 2025
Asignación Familiar por Hijo
Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad
Cónyuge
Maternidad
Asignaciones de Pago Único
Prenatal
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la ANSES pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
