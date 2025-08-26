Crédito de ANSES: cómo obtener $1.350.000 en simples pasos

ANSES ha puesto a disposición de un grupo de beneficiarios una línea de crédito.

Durante los últimos días de julio, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) dio a conocer una serie de noticias importantes y muy esperadas por los beneficiarios, como el incremento del 1,62% de cada prestación y el cronograma de pagos para agosto. Aunque también anunció un extra para un selecto grupo de grupo que decida acceder al crédito.

Los jubilados y pensionados ya pueden acceder a un préstamo 100% online del Banco Nación , con plazos de hasta 72 meses y montos que dependen de los ingresos netos. Este crédito permite organizar el pago de gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal, con la comodidad de que las cuotas se descuentan de forma automática del haber mensual o de la cuenta del Banco Nación.

Quiénes pueden acceder al préstamo

Los préstamos están dirigidos a:

Beneficiarios de AUH y SUAF con haberes acreditados en Banco Nación o Banco Provincia.

Mayores de 18 años , con residencia en Argentina.

Con cuenta bancaria activa y Clave Digital y CUIL en funcionamiento.

Que mantengan buen historial crediticio .

Con ingresos que no superen los $317.800, equivalente al salario mínimo vigente en julio 2025.

De cuánto son los montos y cómo quedan los nuevos valores de la AUH

Los créditos parten de $100.000 y alcanzan hasta $1.350.000, con tasas nominales anuales del 79 % y cuotas fijas entre 12 y 72 meses. Los bancos estatales ofrecen además un simulador online que permite calcular cuotas, plazos y montos disponibles antes de confirmar la operación.

ANSES actualizó los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) desde septiembre 2025:

AUH general: $92.065,27 por hijo .

AUH por hijo con discapacidad: $299.790,04 .

Asignación por Embarazo: $92.065,27.

También se ajustaron las asignaciones familiares del SUAF y la Tarjeta Alimentar, que alcanzará hasta $108.062 para familias con tres hijos.

Por qué solo Banco Nación y Banco Provincia ofrecen estos créditos

El acuerdo entre la ANSES y estas dos entidades estatales garantiza la validación inmediata de datos y la acreditación segura de los montos. Además, sus tasas y condiciones resultan más competitivas frente a las de bancos privados, consolidándose como la principal opción de financiamiento para beneficiarios de AUH, SUAF y jubilaciones.

FUENTE: Minuto1