Crédito de ANSES: cómo obtener $1.350.000 en simples pasos

Durante los últimos días de julio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer una serie de noticias importantes y muy esperadas por los beneficiarios, como el incremento del 1,62% de cada prestación y el cronograma de pagos para agosto. Aunque también anunció un extra para un selecto grupo de grupo que decida acceder al crédito.
Los jubilados y pensionados ya pueden acceder a un préstamo 100% online del Banco Nación, con plazos de hasta 72 meses y montos que dependen de los ingresos netos. Este crédito permite organizar el pago de gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal, con la comodidad de que las cuotas se descuentan de forma automática del haber mensual o de la cuenta del Banco Nación.
Quiénes pueden acceder al préstamo
Los préstamos están dirigidos a:
-
Beneficiarios de AUH y SUAF con haberes acreditados en Banco Nación o Banco Provincia.
-
Mayores de 18 años, con residencia en Argentina.
-
Con cuenta bancaria activa y Clave Digital y CUIL en funcionamiento.
-
Que mantengan buen historial crediticio.
-
Con ingresos que no superen los $317.800, equivalente al salario mínimo vigente en julio 2025.
De cuánto son los montos y cómo quedan los nuevos valores de la AUH
Los créditos parten de $100.000 y alcanzan hasta $1.350.000, con tasas nominales anuales del 79 % y cuotas fijas entre 12 y 72 meses. Los bancos estatales ofrecen además un simulador online que permite calcular cuotas, plazos y montos disponibles antes de confirmar la operación.
ANSES actualizó los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) desde septiembre 2025:
-
AUH general: $92.065,27 por hijo.
-
AUH por hijo con discapacidad: $299.790,04.
-
Asignación por Embarazo: $92.065,27.
También se ajustaron las asignaciones familiares del SUAF y la Tarjeta Alimentar, que alcanzará hasta $108.062 para familias con tres hijos.
Por qué solo Banco Nación y Banco Provincia ofrecen estos créditos
El acuerdo entre la ANSES y estas dos entidades estatales garantiza la validación inmediata de datos y la acreditación segura de los montos. Además, sus tasas y condiciones resultan más competitivas frente a las de bancos privados, consolidándose como la principal opción de financiamiento para beneficiarios de AUH, SUAF y jubilaciones.
