ANSES: pago extra de $92.051 para embarazadas, ¿cómo acceder?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entrega en septiembre un extra de $92.051 por la Asignación Universal por Embarazo (AUE), una asistencia económica dirigida a las futuras madres. Para poder acceder es necesario cumplir con una serie de requisitos.
AUE de ANSES: monto con aumento para septiembre 2025
Gracias al nuevo sistema de actualizaciones, en septiembre habrá un aumento del 1,9% en las distintas Asignaciones Familiares, por lo que el monto de la Asignación Universal por Embarazo pasará a ser de $92.051,77.
Quiénes pueden acceder a la AUE de ANSES
La Asignación por Embarazo se entrega a mujeres embarazadas para brindar apoyo financiero durante el período de gestación, y está destinado a:
- Personas gestantes con 12 semanas de embarazo o más.
- Quienes no tengan obra social, salvo excepciones como monotributistas sociales o trabajadoras de casas particulares.
- Argentinas o extranjeras con al menos tres años de residencia en el país.
- Beneficiarias de la AUH, monotributistas sociales o trabajadoras informales registradas en programas sociales.
AUE de ANSES: cómo acceder
El trámite para solicitar este beneficio es online, y se lleva a cabo a través de los siguientes pasos:
- Ingresar a mi ANSES y verificar que los datos personales y los del grupo familiar estén actualizados.
- Completar el formulario de Solicitud Asignación por Embarazo Protección Social (PS 2.67).
- Solicitar un turno en una oficina de ANSES.
- Presentarse el día del turno con la documentación requerida.