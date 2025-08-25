ANSES: pago extra de $92.051 para embarazadas, ¿cómo acceder?

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) entrega en septiembre un extra de $92.051 por la Asignación Universal por Embarazo (AUE) , una asistencia económica dirigida a las futuras madres. Para poder acceder es necesario cumplir con una serie de requisitos.

Gracias al nuevo sistema de actualizaciones, en septiembre habrá un aumento del 1,9% en las distintas Asignaciones Familiares, por lo que el monto de la Asignación Universal por Embarazo pasará a ser de $92.051,77 .

Quiénes pueden acceder a la AUE de ANSES

La Asignación por Embarazo se entrega a mujeres embarazadas para brindar apoyo financiero durante el período de gestación, y está destinado a:

Personas gestantes con 12 semanas de embarazo o más.

Quienes no tengan obra social, salvo excepciones como monotributistas sociales o trabajadoras de casas particulares.

Argentinas o extranjeras con al menos tres años de residencia en el país.

Beneficiarias de la AUH, monotributistas sociales o trabajadoras informales registradas en programas sociales.

AUE de ANSES: cómo acceder

El trámite para solicitar este beneficio es online, y se lleva a cabo a través de los siguientes pasos: