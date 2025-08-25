lunes 25 de agosto 2025

Ayuda al bolsillo

ANSES: pago extra de $92.051 para embarazadas, ¿cómo acceder?

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio todos los detalles necesarios para cobrar este beneficio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES tiene un pago extra especial para embarazadas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entrega en septiembre un extra de $92.051 por la Asignación Universal por Embarazo (AUE), una asistencia económica dirigida a las futuras madres. Para poder acceder es necesario cumplir con una serie de requisitos.

AUE de ANSES: monto con aumento para septiembre 2025

Gracias al nuevo sistema de actualizaciones, en septiembre habrá un aumento del 1,9% en las distintas Asignaciones Familiares, por lo que el monto de la Asignación Universal por Embarazo pasará a ser de $92.051,77.

Quiénes pueden acceder a la AUE de ANSES

La Asignación por Embarazo se entrega a mujeres embarazadas para brindar apoyo financiero durante el período de gestación, y está destinado a:

  • Personas gestantes con 12 semanas de embarazo o más.
  • Quienes no tengan obra social, salvo excepciones como monotributistas sociales o trabajadoras de casas particulares.
  • Argentinas o extranjeras con al menos tres años de residencia en el país.
  • Beneficiarias de la AUH, monotributistas sociales o trabajadoras informales registradas en programas sociales.

AUE de ANSES: cómo acceder

El trámite para solicitar este beneficio es online, y se lleva a cabo a través de los siguientes pasos:

  • Ingresar a mi ANSES y verificar que los datos personales y los del grupo familiar estén actualizados.
  • Completar el formulario de Solicitud Asignación por Embarazo Protección Social (PS 2.67).
  • Solicitar un turno en una oficina de ANSES.
  • Presentarse el día del turno con la documentación requerida.
