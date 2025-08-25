lunes 25 de agosto 2025

Desesperada búsqueda en Sarmiento: un joven desapareció el sábado y su familia pide ayuda

Su hermano ruega colaboración para encontrarlo. Lo vieron por última vez el fin de semana y no regresó a su casa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una familia del departamento de Sarmiento vive horas angustiantes tras la desaparición de un joven que salió de su casa el pasado sábado y hasta el momento no ha regresado. Se trata de un joven identificado como Nahuel, cuyo rostro fue difundido en redes sociales por su hermano, Dani Zalazar, quien ruega ayuda a la comunidad para dar con su paradero.

Con la mano en el corazón, necesito saber el dato de mi hermano”, expresó Dani a través de una publicación en Facebook, visiblemente desesperado. En su mensaje, publicado desde Villa Media Agua, pide encarecidamente que cualquier persona que tenga información se comunique cuanto antes.

El joven fue visto por última vez el día sábado. Desde entonces, no se ha tenido ninguna noticia de él. La familia está movilizada y solicita a la comunidad que colabore, ya sea con información o compartiendo la publicación para que pueda alcanzar mayor difusión.

Para aportar datos, comunicarse al 2646717281.

