domingo 24 de agosto 2025

En pleno centro

Revuelo en un cyber ubicado a metros de la Casa Natal de Sarmiento por un operativo de la Policía Federal

El procedimiento se llevó a cabo el sábado por la noche en un local de Avenida Libertador casi calle Sarmiento. Hasta ahora no se informaron los motivos del operativo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las imágenes del operativo del último sábado.

En la noche del sábado, la Policía Federal desplegó un operativo en un cyber ubicado a pocos metros de la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento.

Se trata de Gamer Planet, situado en Avenida Libertador, casi calle Sarmiento, en pleno centro de la ciudad. Hasta el lugar llegaron al menos un patrullero y una combi de la fuerza de seguridad.

El operativo llamó la atención de los transeúntes y generó revuelo en la zona. Varias imágenes circularon en las redes sociales.

Este medio intentó comunicarse tanto con el cyber como con la Policía Federal. En ambos casos, no brindaron detalles sobre los motivos del procedimiento.

Este domingo, el local abrió sus puertas con normalidad.

Temas
