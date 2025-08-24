Revuelo en un cyber ubicado a metros de la Casa Natal de Sarmiento por un operativo de la Policía Federal

Las imágenes del operativo del último sábado.

En la noche del sábado, la Policía Federal desplegó un operativo en un cyber ubicado a pocos metros de la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento .

Se trata de Gamer Planet, situado en Avenida Libertador, casi calle Sarmiento, en pleno centro de la ciudad. Hasta el lugar llegaron al menos un patrullero y una combi de la fuerza de seguridad.

El operativo llamó la atención de los transeúntes y generó revuelo en la zona. Varias imágenes circularon en las redes sociales.

Este medio intentó comunicarse tanto con el cyber como con la Policía Federal. En ambos casos, no brindaron detalles sobre los motivos del procedimiento.

Este domingo, el local abrió sus puertas con normalidad.