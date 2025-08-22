¿Vas a viajar?, tené cuidado: hay rutas de San Juan complicadas por el viento y la caída de rocas

Advierten a los conductores por desprendimientos de rocas que afectan las rutas nacionales en los departamentos cordilleranos de San Juan.

Como consecuencia del viento Zonda que afectó a la provincia, varias rutas nacionales se vieron afectadas y quedaron transitables con precaución, debido a desprendimientos de rocas y polvo en suspensión. Eso informaron desde la Dirección Nacional de Vialidad, desde donde ofrecieron un detalle de los caminos.

Desde el organismo pidieron especial atención a los conductores que recorran los departamentos cordilleranos.

Debido a las condiciones climáticas adversas y al fuerte viento imperante, la DNV recomendó extremar las medidas de seguridad al transitar por las siguientes rutas:

- Ruta Nacional 150, tramo Jáchal – Ischigualasto: transitable, pero con riesgo de caída de rocas.

- Ruta Nacional 150, tramo Jáchal – Rodeo: transitable con precaución por viento fuerte. Riesgo de caída de rocas.

- Ruta Nacional 40 Norte, tramo San Juan – Jáchal: transitable, visibilidad reducida por polvo en suspensión.

- Ruta Nacional 149, en los departamentos de Calingasta e Iglesia: transitable, pero se recomienda precaución por ráfagas intensas y posibles desprendimientos.

Personal de la División Conservación está realizando recorridas y tareas de mantenimiento para despejar las calzadas y garantizar la seguridad vial.

Recomendaciones para quienes transiten:

- Circular con luces bajas encendidas.

- No detenerse en zonas de riesgo como taludes o árboles.

- Verificar el estado del vehículo antes de salir.

- Consultar el estado actualizado de las rutas en los canales oficiales.

La posibilidad de caída de rocas sobre la calzada está latente. Se ruega a todos los conductores y pasajeros mantener la máxima precaución.