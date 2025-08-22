viernes 22 de agosto 2025

Legislativas 

Ya están definidos los lugares que ocuparán en la boleta única los frentes electorales que compiten en San Juan

El sorteo se hizo en el Juzgado Electoral Federal y fue ante los apoderados de los espacios políticos. Mirá el orden que les tocó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Se hizo el sorteo para definir el orden en el que aparecerán los frentes electorales que compiten en las legislativas de octubre en la boleta única que estrena San Juan el 26 de octubre. Primero aparecerá el partido Libertario y cierra La Libertad Avanza. El detalle.

Este 26 de octubre los sanjuaninos estrenarán boleta única. El sorteo para definir lugares se hizo en la sede del Juzgado Electoral Federal y contó con la presencia de los apoderados de los frentes.

image

Son 9 los espacios políticos en alianza o en soledad que compiten en estos comicios. Primero estará en la boleta el partido Libertario, con Yolanda Agüero como cabeza de lista. En segundo lugar, la Cruzada Renovadora, con Alfredo Avelín como primer candidato. Cierra el tercer puesto, Hacemos San Juan, que lleva al ex intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, primero.

En cuarto lugar, estará Fuerza San Juan, con Cristian Andino liderando. Le sigue en el quinto Evolución Liberal, con Sergio Vallejos y cierra la sexta posición el Frente de Izquierda, con Cristian Jurado.

image

En el séptimo lugar quedó Por San Juan, que lleva como primera opción al vicegobernador Fabián Martín; en octavo lugar el partido Ideas de la Libertad con Gastón Briozzo y cierra La Libertad Avanza con el vicepresidente del INV, Abel Chiconi, en primer término.

