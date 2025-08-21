viernes 22 de agosto 2025

Polémica

Tras audios que hablan de corrupción el gobierno, Francos fue contundente: "No pongo las manos en el fuego por...

El jefe de Gabinete hizo referencia al despido de Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, tras escuchársele hablar de una red de corrupción oficial en torno a la fabricación de medicamentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló sobre la filtración de audios que en los que el (ahora ex) director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, menciona pagos de coimas a laboratorios, en un escándalo que salpica a figuras clave del entorno presidencial como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

Lee además
Guillermo Francos habla durante el Council of the Americas.
Confesión libertaria

Guillermo Francos reveló una frase que le dijo Javier Milei: "Debo ser el presidente menos cruel de la historia argentina"
francos, a gobernadores que rechacen los vetos: cedan parte de la coparticipacion
Polémica

Francos, a gobernadores que rechacen los vetos: "Cedan parte de la coparticipación"

“No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, dijo Francos este jueves, a la entrada del Council of the Americas, interceptado por la prensa.

En las grabaciones, difundidas en redes sociales, se menciona un supuesto esquema de retornos de laboratorios que proveen medicamentos al Estado, con referencias directas a la hermana del Presidente y a uno de sus principales operadores políticos.

La salida de Spagnuolo está confirmada, fue una decisión del Presidente que se tomó ayer”, dijo Francos, aludiendo a la comunicación oficial que se conoció la noche del miércoles. Luego se refirió al impacto del caso dentro del Gabinete y afirmó, sin rodeos, que no pone “las manos en el fuego por ningún funcionario”.

Inmediatamente buscó matizar sus dichos con una aclaración: “Por supuesto que creo en la inocencia de Karina Milei y en la de ‘Lule’ Menem”.

“Lo del pedido de coimas es algo que tiene que resolver la Justicia. Hay un juez que está llevando adelante una investigación. Lo citará al señor Spagnuolo a ver si ratifica los dichos que aparecieron en unos audios que yo no sé de dónde salen”, sostuvo Francos, visiblemente incómodo.

El funcionario insistió en desligar al Ejecutivo de cualquier responsabilidad directa. Señaló que el Presidente actuó “en función de lo que trascendió públicamente” y remarcó que, ante una causa judicial abierta, lo correcto fue apartar a Spagnuolo del cargo.

Y sumó, sobre los audios: “No les puedo dar veracidad o no. Es algo que tiene que investigar la Justicia”.

Los audios en cuestión —que no tienen aún origen ni autenticidad confirmada— habrían sido grabados en un ámbito público, posiblemente un restaurante, ya que se oyen cubiertos y voces de fondo. El registro parece estar editado, con fragmentos incompletos y sin contexto.

En las grabaciones se alude a supuestos pagos ilegales solicitados por funcionarios a laboratorios que trabajan con la Andis. También se menciona el nombre de una droguería vinculada a contrataciones estatales y se sugiere que el propio jefe de Estado estaba al tanto del tema antes de que se conocieran las grabaciones.

Spagnuolo, desplazado del cargo a través del decreto 599/2025, no hizo declaraciones públicas hasta el momento. En paralelo, también fue removido de su cargo Daniel María Garbellini, director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y se anticipó que la agencia quedará bajo intervención del Ministerio de Salud.

Mientras tanto, crece la presión de la oposición para que el oficialismo dé explicaciones. Legisladores de distintos bloques pidieron la presentación de funcionarios en el Congreso y reclamaron que se esclarezcan las denuncias.

Francos pronosticó un triunfo libertario a nivel nacional, y le puso número

Sturzenegger trató de "casta" al presidente de la Cámara de Comercio

La primera foto de los candidatos de Milei en San Juan con "El Jefe"

Piden tres años y medio de cárcel para Andrea del Boca

Discapacidad: mirá quién es el nuevo interventor de la ANDIS

El Senado convirtió en ley el proyecto de financiamiento universitario y la recomposición del salario docente

El día que García Furfaro, preso por el fentanilo contaminado, coincidió con Cristina y una senadora sanjuanina

Senado: tremendo cruce entre José Mayans y Virginia Gallardo

