"Unión por la plata": el furcio que convirtió en viral a la senadora Anabel Fernández Sagasti

Fueron cinco segundos de desconcierto los que se vivieron el jueves, al comienzo de la sesión del Senado de la Nación, cuando la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) cometió un fallido que se viralizó en las redes y tuvo eco en el espectro político nacional.

Al momento de informar “ el sentido de la votación" del interbloque, la legisladora le pidió al secretario parlamentario que “por favor, tome nota, si vamos a hacer la votación en conjunto”. Y al dar lectura, se llegó al insólito lapsus.

“En el expediente del Poder Ejecutivo 14/24, el interbloque de Unión por la Plata... de Unión por la Patria... se va a abstener”, se corrigió rápidamente Fernández Sagasti, ante el estupor generalizado. El tropiezo verbal en fusionar el nombre del bloque opositor con una referencia a intereses económicos, no solo generó cierta incomodidad en el recinto, sino que también fue amplificado virtualmente.

El vocero presidencial Manuel Adorni compartió el video acompañado de su habitual comentario: “Fin”.

image La respuesta de Fernández Sagasti al tuit del vocero presidencial, Manuel Adorni, difundiendo el furcio de la legisladora (@anabelfsagasti)

Luego de la repercusión que tuvo tal desliz por parte de la senadora nacional, la misma protagonista salió a dar una respuesta en sus redes sociales con respecto a su error. “Sí. Por la plata que Milei le roba a los jubilados, a las personas con discapacidad, al Garrahan, a las universidades, al Conicet y a todos los argentinos. Piensan mal porque para ustedes la Patria tiene precio“, atacó.

Y cerró sin eufemismos: “No me van a frenar, sigan intentándolo. Chantas. A ustedes, la coima avanza, le dedico la votación de los decretos de hoy”, en referencia a la oposición de la mayoría senatorial en los decretos 351/2025 (Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/2025 (Marina Mercante) y el 345/2025 (Instituto Nacional del Teatro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares). También confrontaron contra los decretos 461/2025 (Vialidad Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial y Comisión Nacional de Regulación del Transporte) y el 462/2025 (INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV).

La sesión de este jueves en la Cámara Alta estuvo atravesada por debates sobre temas sensibles para la administración de Javier Milei. El Senado rechazó cuatro decretos delegados y un DNU de importancia, entre los que sobresalía la disposición para disolver Vialidad Nacional y las reformas estructurales en el INTI y el INTA.

Además, la oposición senatorial le asestó una nueva derrota esta tarde al Gobierno libertario, con la sanción de la ley que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas. Bajo este panorama, el Ejecutivo ya prepara un nuevo veto.

Al momento de la definición, la iniciativa obtuvo 58 votos a favor, diez en contra y las abstenciones de Andrea Cristina, Victoria Huala (ambas, del PRO) y Juan Carlos Romero (Provincias Unidas). La discusión no termina y continuará en el Congreso: ante un cantado veto desde la Casa Rosada, la norma podrá ser insistida por la oposición, que precisará dos tercios en ambas Cámaras.

La jornada legislativa también incluyó la aprobación, con 62 votos afirmativos y 8 en contra, de la Ley de Emergencia Pediátrica. Sin embargo, tal como sucedió con las leyes anteriores, se espera el veto del Gobierno, al considerar que se trata de una legislación que atenta contra el equilibrio fiscal. Tras esto la sesión se levantó.

