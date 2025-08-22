¡Confirmado! Así será la Boleta Única de Papel en San Juan para las legislativas 2025

Este viernes trascendió cómo lucirá la boleta única que los sanjuaninos utilizarán por primera vez en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025 . Tras el sorteo realizado en la sede del Juzgado Electoral Federal, quedaron definidos el orden de los frentes y el diseño de la boleta, que buscará simplificar la votación y dar mayor claridad al elector.

El modelo incluye, en la foto de los candidatos, únicamente a los primeros y segundos titulares de cada lista. El tercer titular figura nombrado, pero sin la presencia de los tres suplentes de cada frente, un detalle que busca concentrar la atención del votante en las figuras principales.

De izquierda a derecha, la boleta presentará a los nueve espacios políticos de la siguiente manera: primero, el Partido Libertario, encabezado por Yolanda Agüero y Manuel Alejandro Galdeano. Le siguen la Cruzada Renovadora y Hacemos San Juan, con Cristian Andino y Romina Rosas como caras visibles del peronismo. Continúan Evolución Liberal –Sergio Vallejos y Noelia Herrera– y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores –Unidad– con Cristian Jurado y Gloria Cimino.

Más adelante aparecen los candidatos del oficialismo provincial: Fabián Martín y Laura Palma representan a Por San Juan. Finalmente, completan la boleta Ideas de la Libertad –Gastón Briozzo y Nery Mingolla– y La Libertad Avanza –Abel Chiconi y Cristina Tejada Heredia–.

El sorteo realizado esta semana definió además el orden en que aparecerán los frentes: el Partido Libertario abrirá la boleta, mientras que La Libertad Avanza cerrará el listado. Este procedimiento contó con la presencia de los apoderados de cada espacio, quienes observaron cómo se estableció el orden definitivo de presentación.

Cabe destacar que, durante los comicios del 26 de octubre, el votante deberá marcar con una cruz en un solo recuadro la opción que corresponda a su voto, evitando confusiones y garantizando la validez de su elección.