viernes 22 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante

¡Confirmado! Así será la Boleta Única de Papel en San Juan para las legislativas 2025

San Juan estrenará este sistema el 26 de octubre. Las fotos solo mostrarán a los primeros y segundos titulares de cada lista, mientras que el tercer candidato aparecerá nombrado. El sorteo definió que el Partido Libertario abrirá la boleta y La Libertad Avanza la cerrará.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
ya estan definidos los lugares que ocuparan en la boleta unica los frentes electorales que compiten en san juan
Legislativas 

Ya están definidos los lugares que ocuparán en la boleta única los frentes electorales que compiten en San Juan
Antes de cometer el error verbal la senadora le pidió al secretario parlamentario que “por favor, tome nota, si vamos a hacer la votación en conjunto” (Captura Senado TV)
Una sensación en las redes

"Unión por la plata": el furcio que convirtió en viral a la senadora Anabel Fernández Sagasti

El modelo incluye, en la foto de los candidatos, únicamente a los primeros y segundos titulares de cada lista. El tercer titular figura nombrado, pero sin la presencia de los tres suplentes de cada frente, un detalle que busca concentrar la atención del votante en las figuras principales.

image

De izquierda a derecha, la boleta presentará a los nueve espacios políticos de la siguiente manera: primero, el Partido Libertario, encabezado por Yolanda Agüero y Manuel Alejandro Galdeano. Le siguen la Cruzada Renovadora y Hacemos San Juan, con Cristian Andino y Romina Rosas como caras visibles del peronismo. Continúan Evolución Liberal –Sergio Vallejos y Noelia Herrera– y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores –Unidad– con Cristian Jurado y Gloria Cimino.

Más adelante aparecen los candidatos del oficialismo provincial: Fabián Martín y Laura Palma representan a Por San Juan. Finalmente, completan la boleta Ideas de la Libertad –Gastón Briozzo y Nery Mingolla– y La Libertad Avanza –Abel Chiconi y Cristina Tejada Heredia–.

El sorteo realizado esta semana definió además el orden en que aparecerán los frentes: el Partido Libertario abrirá la boleta, mientras que La Libertad Avanza cerrará el listado. Este procedimiento contó con la presencia de los apoderados de cada espacio, quienes observaron cómo se estableció el orden definitivo de presentación.

Cabe destacar que, durante los comicios del 26 de octubre, el votante deberá marcar con una cruz en un solo recuadro la opción que corresponda a su voto, evitando confusiones y garantizando la validez de su elección.

Temas
Seguí leyendo

Cristina Kirchner sobre los audios de las presuntas coimas en discapacidad: "Es infinitamente peor que Vialidad"

El Senado sancionó la declaración de emergencia en pediatría por un año

Tras audios que hablan de corrupción el gobierno, Francos fue contundente: "No pongo las manos en el fuego por...

Sturzenegger trató de "casta" al presidente de la Cámara de Comercio

La primera foto de los candidatos de Milei en San Juan con "El Jefe"

Piden tres años y medio de cárcel para Andrea del Boca

Discapacidad: mirá quién es el nuevo interventor de la ANDIS

El Senado convirtió en ley el proyecto de financiamiento universitario y la recomposición del salario docente

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ya estan definidos los lugares que ocuparan en la boleta unica los frentes electorales que compiten en san juan
Legislativas 

Ya están definidos los lugares que ocuparán en la boleta única los frentes electorales que compiten en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, El Guascazo fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio
Juicio abreviado

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio

El policía ahora imputado en una nueva causa por violencia de género. video
Uniformado y golpeador

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

Rojas Moretta, el ahora imputado.
Presunto embaucador

El sanjuanino que se presentaba como abogado y empleado judicial, y acumula causas por estafas millonarias

Uno de los roba ruedas detenidos es un ex diputado de Iglesia
Complicado

Uno de los "roba ruedas" detenidos es un ex diputado de Iglesia

Pelaez rompió el silencio luego del escándalo callejero con la policía influencer
En redes sociales

Pelaez rompió el silencio luego del escándalo callejero con la policía influencer

Te Puede Interesar

La red de gas natural para Media Agua, cada vez más cerca tras más de una década de espera
Obra pública

La red de gas natural para Media Agua, cada vez más cerca tras más de una década de espera

Por Redacción Tiempo de San Juan
Decía que me iba a meter preso: habló el acusado de rociar con nafta a su expareja en 25 de Mayo
Video

"Decía que me iba a meter preso": habló el acusado de rociar con nafta a su expareja en 25 de Mayo

Imagen ilustrativa.
Relevamiento

Tras el viento Zonda, algunas zonas de San Juan no tuvieron luz por varias horas: qué dijeron

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, El Guascazo fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio
Juicio abreviado

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio

Andy Paredes y su esposa, en la Fiesta de la Amazona Vallista.
Referente

Andy Paredes, el sentimiento gaucho de las ondas