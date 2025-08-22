viernes 22 de agosto 2025

Le secuestraron el celular a Spagnuolo, buscando los audios donde habló de coimas en el gobierno nacional

Diego Spagnuolo fue allanado por la policía mientras circulaba en su vehículo por un exclusivo barrio privado de Buenos Aires.

Tras el escándalo de los audios por la supuesta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el juez Sebastián Casanello ordenó distintos allanamientos y dictó el secreto de sumario de la causa.

En uno de los procedimientos, el empresario Emanuel Kovalybker intentó escapar con sobres de dinero. Se estima que tenía más de 200 mil dólares.

Durante los allanamientos también fueron secuestrados varios expedientes en el marco de las licitaciones, las contrataciones, la facturación y los libros, tanto de la Agencia Nacional de Discapacidad como de la Droguería Suizo-Argentina.

El extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo no estaba en su domicilio y se intensificó su búsqueda para poder dar con sus teléfonos celulares, donde habría, según la Justicia, información clave para avanzar en la causa.

Horas más tarde, fuentes judiciales confirmaron que el exfuncionario fue hallado en un barrio privado de Pilar, donde también se le secuestró su teléfono personal.

Tengo todos los WhatsApp de Karina (Milei). A ella le llega el 3%”, fue uno de los mensajes que envió Spagnuolo.

Los audios revelan una presunta operatoria donde se solicitaban coimas a laboratorios de medicamentos que trabajan con la ANDIS, e involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

“A mí me están defalcando la agencia”, dijo Spagnuolo en uno de los audios. “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘Escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, agregó Spagnuolo sobre las presuntas coimas a las empresas farmacéuticas.

La empresa mencionada es Droguería Suizo Argentina, vinculada a Martín Menem. “Esto lo hacen de ratas. Es un kiosco de US$20.000/US$30.000 por mes”. “A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”, se escuchó decir a Spagnuolo.

El funcionario indicó en los audios que no tenía control sobre la operatoria, por lo que optó por “controlar que lo mío esté ordenado porque el quilombo lo hacen atrás. A mis espaldas. Yo no tengo nada que ver”.

En los audios difundidos por el programa Data Clave, en el streaming Carnaval, el funcionario aseguró que Javier Milei estaba al tanto de lo sucedido: “Yo fui y le dije: ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

Según se detalló en los audios “hay una gama enorme de negocios”. “Hay medicamentos que tienen descuento. Entonces la droguería la consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tienen descuentos y la rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los medicamentos que tienen descuentos van para ellos”, expresó Spagnuolo.

