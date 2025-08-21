El Gobierno desplazó al jefe de la Agencia de Discapacidad tras la difusión de audios en los que se habla de coimas

El Gobierno enfrentó una crisis interna a raíz de un episodio que agitó al área de Discapacidad . Al final de una jornada completa en silencio, Javier Milei desplazó al titular del área, Diego Spagnuolo , un abogado amigo suyo que quedó en el ojo público luego de que circularan unos audios que se le adjudican y en los que el funcionario alude al presunto cobro de sobornos en su agencia.

En esas grabaciones, que fueron editadas y difundidas por cuentas en X y por el canal de streaming Carnaval -y cuyo origen se desconoce- , se habla de presuntos retornos solicitados a laboratorios de medicamentos que proveen a la Agencia de Discapacidad (Andis), se hace referencia a una droguería que trabaja con el Estado y se alude al supuesto rol de Eduardo “Lule” Menem y de Karina Milei en la trama. En los audios se menciona que el tema habría llegado a oídos del Presidente tiempo atrás.

Bajo un fuerte hermetismo oficial, el Gobierno vivió una jornada negra y con fuerte ruido interno. Mientras la Casa Rosada definía qué hacer con el escándalo en Andis, en Diputados, el peronismo y otros bloques críticos lograron sentar a dos tercios de los legisladores, revertir el veto de Milei e insistir con la ley que declara la emergencia en Discapacidad. Durante la sesión, la oposición apuntó contra Spagnuolo y pidió explicaciones por los presuntos audios.

Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego… — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 21, 2025

Con el correr de las horas comenzó a tomar fuerza la versión de que Spagnuolo renunciaría a su cargo, una decisión que se dilató en medio de un fuerte revuelo interno. A la medianoche, finalmente el Gobierno anunció que Milei desplazará a Spagnuolo de manera “preventiva”. Y que el ministro de Salud, Mario Lugones, designará a un interventor en la Andis.

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 599/2025 en donde, además, fue removido de su cargo Daniel María Garbellini, director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Consultado por LA NACION, Spagnuolo no respondió si los audios que se le atribuyen son auténticos, si es su voz y si se trata de una conversación privada en la que él participó. Tampoco en la Andis ni en la Casa Rosada dieron explicaciones por los audios. Los portavoces oficiales optaban por no responder si las grabaciones eran verídicas o no. Tampoco las desmentían.

El tema agitó fuertemente las aguas puertas adentro del Gobierno, según corroboró LA NACION. Hubo pedidos de explicaciones a Spagnuolo que, como primera reacción, dijo que no recordaba haber tenido una conversación como la que se difundió (y que parece grabada a escondidas en un ámbito público, como un restaurante). Se desconoce si hay más material de audio o fílmico y quién hizo esas grabaciones y las filtró.

Entrada la noche, el Gobierno primero le reclamó a Spagnuolo que presente su renuncia y luego procedió a echarlo.

En el Congreso, Leandro Santoro (UP) pidió explicaciones y también Christian Castillo (FIT) y Pablo Juliano (Democracia por Siempre) hicieron referencia al presunto escándalo. Además, el abogado Gregorio Dalbón, muy cercano a Cristina Kirchner, radicó una denuncia en Comodoro Py que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello para que los audios sean investigados.

(Fuente: La Nación)