jueves 21 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Oficial

El Gobierno desplazó al jefe de la Agencia de Discapacidad tras la difusión de audios en los que se habla de coimas

Diego Spagnuolo había quedado en la mira por unas grabaciones que hicieron un fuerte ruido en la Casa Rosada; ahora el Ministerio de Salud intervendrá el organismo; la oposición apuntó al funcionario en la Cámara de Diputados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno enfrentó una crisis interna a raíz de un episodio que agitó al área de Discapacidad. Al final de una jornada completa en silencio, Javier Milei desplazó al titular del área, Diego Spagnuolo, un abogado amigo suyo que quedó en el ojo público luego de que circularan unos audios que se le adjudican y en los que el funcionario alude al presunto cobro de sobornos en su agencia.

Lee además
Guillermo Francos habla durante el Council of the Americas.
Confesión libertaria

Guillermo Francos reveló una frase que le dijo Javier Milei: "Debo ser el presidente menos cruel de la historia argentina"
sec: mirna moral se quedo sin oponente y liderara por 4 anos mas a los mercantiles sanjuaninos
Gremio picante

SEC: Mirna Moral se quedó sin oponente y liderará por 4 años más a los mercantiles sanjuaninos

En esas grabaciones, que fueron editadas y difundidas por cuentas en X y por el canal de streaming Carnaval -y cuyo origen se desconoce-, se habla de presuntos retornos solicitados a laboratorios de medicamentos que proveen a la Agencia de Discapacidad (Andis), se hace referencia a una droguería que trabaja con el Estado y se alude al supuesto rol de Eduardo “Lule” Menem y de Karina Milei en la trama. En los audios se menciona que el tema habría llegado a oídos del Presidente tiempo atrás.

Bajo un fuerte hermetismo oficial, el Gobierno vivió una jornada negra y con fuerte ruido interno. Mientras la Casa Rosada definía qué hacer con el escándalo en Andis, en Diputados, el peronismo y otros bloques críticos lograron sentar a dos tercios de los legisladores, revertir el veto de Milei e insistir con la ley que declara la emergencia en Discapacidad. Durante la sesión, la oposición apuntó contra Spagnuolo y pidió explicaciones por los presuntos audios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voceria_Ar/status/1958365807492136974?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1958365807492136974%7Ctwgr%5E2167e128b25d87cac36a8a23b649c821d20d716a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Ftension-en-el-gobierno-por-acusaciones-contra-el-jefe-de-la-agencia-de-discapacidad-nid20082025%2F&partner=&hide_thread=false

Con el correr de las horas comenzó a tomar fuerza la versión de que Spagnuolo renunciaría a su cargo, una decisión que se dilató en medio de un fuerte revuelo interno. A la medianoche, finalmente el Gobierno anunció que Milei desplazará a Spagnuolo de manera “preventiva”. Y que el ministro de Salud, Mario Lugones, designará a un interventor en la Andis.

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 599/2025 en donde, además, fue removido de su cargo Daniel María Garbellini, director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Consultado por LA NACION, Spagnuolo no respondió si los audios que se le atribuyen son auténticos, si es su voz y si se trata de una conversación privada en la que él participó. Tampoco en la Andis ni en la Casa Rosada dieron explicaciones por los audios. Los portavoces oficiales optaban por no responder si las grabaciones eran verídicas o no. Tampoco las desmentían.

El tema agitó fuertemente las aguas puertas adentro del Gobierno, según corroboró LA NACION. Hubo pedidos de explicaciones a Spagnuolo que, como primera reacción, dijo que no recordaba haber tenido una conversación como la que se difundió (y que parece grabada a escondidas en un ámbito público, como un restaurante). Se desconoce si hay más material de audio o fílmico y quién hizo esas grabaciones y las filtró.

Entrada la noche, el Gobierno primero le reclamó a Spagnuolo que presente su renuncia y luego procedió a echarlo.

En el Congreso, Leandro Santoro (UP) pidió explicaciones y también Christian Castillo (FIT) y Pablo Juliano (Democracia por Siempre) hicieron referencia al presunto escándalo. Además, el abogado Gregorio Dalbón, muy cercano a Cristina Kirchner, radicó una denuncia en Comodoro Py que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello para que los audios sean investigados.

(Fuente: La Nación)

Seguí leyendo

"Romper con la política tradicional": la propuesta de Abel Chiconi y el desafío de LLA en San Juan

Los pros y los contras de los frentes más competitivos para las legislativas de San Juan

El Senado buscará este jueves convertir en ley el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

Diputada peronista tuvo un duro cruce con Gerardo Milman: "Asesino...

Alto jefe militar de EEUU vino nuevamente a Argentina e hizo una advertencia: "China...

Diputados sostuvo el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones

El Senado avanzó en la regulación de los DNU

Una cantante e influencer, que estuvo presa en Ezeiza, analizó "En el Barro", la nueva ficción carcelaria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
sec: mirna moral se quedo sin oponente y liderara por 4 anos mas a los mercantiles sanjuaninos
Gremio picante

SEC: Mirna Moral se quedó sin oponente y liderará por 4 años más a los mercantiles sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios
Incorregible

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios

El comerciante Santiago Ariza, el denunciado.
Arreglo judicial

Un pocitano vendió la llave de un negocio que no tenía habilitación, se quedó con la plata y lo obligaron a devolverla

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela
Internado

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?
Lo último

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

El viento Zonda será protagonista en San Juan este jueves.
Para tener en cuenta

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Te Puede Interesar

Parte de los empresarios del Movimiento Industrial, en una fábrica textil sanjuanina. 
Visita

Jóvenes y pujantes: los empresarios del "Movimiento Industrial" llegaron a San Juan, quiénes son y qué hacen

Por Elizabeth Pérez
Suspendieron las clases este jueves en San Juan por el viento Zonda.
Atención

Suspenden las clases en todo San Juan para los turnos tarde, vespertino y nocturno por el Zonda

Tal como sucedió el año pasado, el festejo central del Día del Estudiante se vivirá en el Parque de Mayo y sin la presencia de artistas nacionales.
Ya lo organizan

El Día del Estudiante se festejará otra vez en el Parque de Mayo: ¿llegarán artistas nacionales?

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?
Lo último

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

Tras la amenaza de bomba al Centro Cívico, la madre llevó al autor de la llamada a la comisaría
Justicia de Menores

Tras la amenaza de bomba al Centro Cívico, la madre llevó al autor de la llamada a la comisaría