Tras los audios de las presuntas coimas, allanaron la Agencia de Discapacidad y una droguería

Una serie de 14 allanamientos fueron realizados en las últimas horas por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en la causa abierta por los audios del despedido extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que reveló supuestos pagos de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina.

A su vez, también fueron allanados los domicilios registrados a nombre de Spagnuolo para tratar de incautarle el celular pero no fue encontrado. Lo mismo ocurrió en las viviendas de Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

Por pedido del fiscal federal Franco Picardi se realizaron diversos operativos vinculados a la investigación sobre los audios que exponen una presunta trama de coimas que involucra a Karina Milei.

Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, los allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello, incluyen el secreto de sumario.

El listado de direcciones avaladas para los operativos iniciaron en la sede de ANDIS que dirigió Spagnuolo hasta que el escándalo tomó estado público.

Además, el operativo requerido por la fiscalía incluyó la droguería Suizo Argentino S.A, mayor proveedora de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad. De allí los efectivos que intervinieron en el allanamiento se llevó documentación vinculada al caso (compras, licitaciones de medicamentos), como también computadoras.

Diego Spagnuolo con Javier Milei en Olivos.

La orden de allanamiento alcanzó la vivienda personal de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. Fuentes judiciales indicaron que se secuestraron cerca de 200 mil dólares, junto al dispositivo electrónico del empresario.

Más de un domicilio bajo la titularidad de Diego Spagnuolo fueron allanados. Sin embargo, no lograron dar con el celular del abogado.

FUENTE: Clarín