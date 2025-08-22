viernes 22 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Chaco

Horror: un joven ahorcó a su papá para drogarse y escondió el cuerpo en el freezer durante una semana

El crimen fue descubierto tras la denuncia de la desaparición del hombre de 65 años. El hijo confesó el asesinato luego de brindar versiones contradictorias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre de 65 años, Rogelio Gauna, fue asesinado y el principal sospechoso es su hijo, Marcos Antonio Gauna, de 27, quien lo ahorcó tras una discusión por la venta de bienes familiares para comprar drogas y escondió el cuerpo en el freezer de su casa durante una semana.

Lee además
Diego Spagnuolo y Javier Milei
Investigación

Tras los audios de las presuntas coimas, allanaron la Agencia de Discapacidad y una droguería
expertos explican como repercutira en las personas el cambio de huso horario
Decisión

Expertos explican cómo repercutirá en las personas el cambio de huso horario

El operativo comenzó cuando el hermano del acusado advirtió que llevaba varios días sin poder comunicarse con su padre y realizó la denuncia. Al ingresar a la casa, los policías se encontraron con una escena macabra: el cuerpo estaba oculto dentro del freezer.

El asesinato ocurrió en el barrio Vélez Sarsfield de Resistencia, Chaco. El cuerpo fue encontrado luego de la denuncia de desaparición y la intervención del hermano del presunto asesino, confirmaron fuentes policiales.

Confesión y detención

Marcos Gauna fue demorado en la casa familiar tras dar versiones contradictorias que buscaban desviar la investigación. Finalmente, confesó el crimen, ocurrido el 14 de agosto, y la fiscal Candela Valdez ordenó su detención por homicidio.

Además, se dispusieron pericias y medidas investigativas para determinar con precisión las circunstancias del asesinato.

En el operativo trabajó personal del Gabinete Científico, Bomberos, el Departamento de Cibercrimen, por las cámaras de seguridad de la zona, y el Móvil Tanatológico, que trasladó el cuerpo al Instituto Médico Forense para la autopsia.

Temas
Seguí leyendo

Eduardo Feinmann, agredido por un sindicalista a la salida de la radio

Diputados aprobó el cambio del huso horario en Argentina: qué falta para atrasar los relojes

Detienen a un hombre por abusar de su hijastra de 13 años mientras la mamá daba a luz en un hospital

Una embarazada fue internada tras comer milanesas con papel higiénico

INDEC: La economía cayó por segundo mes consecutivo

Ordenaron la detención del dueño del laboratorio del fentanilo contaminado

PAMI continúa con la entrega gratuita de anteojos para sus afiliados

Conmoción en Mendoza: falleció un empleado del INV en la sede del instituto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Diego Spagnuolo y Javier Milei
Investigación

Tras los audios de las presuntas coimas, allanaron la Agencia de Discapacidad y una droguería

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El policía ahora imputado en una nueva causa por violencia de género. video
Uniformado y golpeador

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

Suspendieron las clases este jueves en San Juan por el viento Zonda.
Atención

Suspenden las clases en todo San Juan para los turnos tarde, vespertino y nocturno por el Zonda

Rojas Moretta, el ahora imputado.
Presunto embaucador

El sanjuanino que se presentaba como abogado y empleado judicial, y acumula causas por estafas millonarias

Uno de los roba ruedas detenidos es un ex diputado de Iglesia
Complicado

Uno de los "roba ruedas" detenidos es un ex diputado de Iglesia

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el Instituto Odontológico tienen obra social
Migración de pacientes

Cuatro de cada diez sanjuaninos que se atienden en el Instituto Odontológico tienen obra social

Te Puede Interesar

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, El Guascazo acepta la perpetua en un juicio abreviado
Videos

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" acepta la perpetua en un juicio abreviado

Por Pablo Mendoza
Video: el dolor de la familia de Yanina Pérez al escuchar los audios de El Guascazo en el juicio
Desgarrador

Video: el dolor de la familia de Yanina Pérez al escuchar los audios de "El Guascazo" en el juicio

El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores
Atención fierreros

La fecha tentativa para que el autódromo El Zonda abra sus puertas después de 6 años

Uno de los incendios más importantes se registró en Pocito, en una zona de pasturas cercana a la escuela Maestro Argentino. Los Bomberos Voluntarios del departamento lograron frenar las llamas antes de que afectaran el establecimiento.
Fuerte impacto

San Juan sufrió más de 40 incendios mientras corría el viento Zonda: los consejos de las autoridades

Diego Spagnuolo y Javier Milei
Investigación

Tras los audios de las presuntas coimas, allanaron la Agencia de Discapacidad y una droguería