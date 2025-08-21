jueves 21 de agosto 2025

Media sanción

Diputados aprobó el cambio del huso horario en Argentina: qué falta para atrasar los relojes

Durante la sesión de este miércoles, Diputados dieron media sanción al proyecto que habilita modificar el huso horario en Argentina. Lo que falta para modificar los relojes.

Por Mariela Pérez
image

En medio de la maratónica sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se abordaron temas más que delicados y complejos, uno de los proyectos recibió el visto bueno de los legisladores. Se trata de la iniciativa presentada por el diputado Julio Cobos, que propone modificar el huso horario en Argentina.

En Diputados rechazaron el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad: cómo votaron los seis sanjuaninos
Argentina se encamina a cambiar el huso horario: el proyecto se debatirá en Diputados

El proyecto logró 151 votos afirmativos, 66 en contra y 8 abstenciones. Tras lograr el visto bueno de la mayoría, ahora la iniciativa debe ser abordada en el Senado. En caso de aprobarse, se convertirá en ley, obligando a los argentinos a modificar sus relojes para atrasarlos una hora.

La iniciativa propone atrasar los relojes para alinear el horario nacional con la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica artificial. En los fundamentos, se precisa que generaría un impacto positivo en la educación y en el uso de los recursos energéticos.

Cabe recordar que Argentina mantiene actualmente el huso horario en -03 GMT, y lo que se busca es pasar a ser -04 GMT.

Además, el proyecto establece que el periodo invernal comenzará el primer domingo de abril a las 00:00 horas y el periodo estival inicia el primer domingo de septiembre a las 00:00.

“Argentina hoy tiene una de las mayores diferencias entre la hora solar y la hora oficial, lo que afecta no solo al consumo de electricidad sino también al desempeño escolar de nuestros alumnos. Por eso buscamos lograr una mayor coincidencia entre la hora solar y la oficial, y así activar el sistema circadiano de cada persona. Nuestro país se encuentra casi en su totalidad dentro del huso horario de 4 horas al Oeste de Greenwich, solamente la zona cordillerana ingresa en el Huso de -5 horas; sin embargo, usamos la hora del Huso -3. Además, parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile, hoy están en el Huso -4”, puntualizó Cobos al explicar su proyecto en el recinto.

De aprobarse la iniciativa, la implementación implicaría un cambio práctico: se debería atrasar una hora los relojes en todo el país, lo que resultaría en amaneceres y atardeceres una hora más temprano.

Una embarazada fue internada tras comer milanesas con papel higiénico

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios

Un pocitano vendió la llave de un negocio que no tenía habilitación, se quedó con la plata y lo obligaron a devolverla

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Jóvenes y pujantes: los empresarios del "Movimiento Industrial" llegaron a San Juan, quiénes son y qué hacen

Suspenden las clases en todo San Juan para los turnos tarde, vespertino y nocturno por el Zonda

El Día del Estudiante se festejará otra vez en el Parque de Mayo: ¿llegarán artistas nacionales?

Crimen del jubilado Mario Alday: el detenido es drogadicto y limpiavidrios de una esquina céntrica, ¿dónde lo atraparon?

Tras la amenaza de bomba al Centro Cívico, la madre llevó al autor de la llamada a la comisaría