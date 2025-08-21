Diputados aprobó el cambio del huso horario en Argentina: qué falta para atrasar los relojes

En medio de la maratónica sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se abordaron temas más que delicados y complejos, uno de los proyectos recibió el visto bueno de los legisladores. Se trata de la iniciativa presentada por el diputado Julio Cobos, que propone modificar el huso horario en Argentina.

El proyecto logró 151 votos afirmativos, 66 en contra y 8 abstenciones. Tras lograr el visto bueno de la mayoría, ahora la iniciativa debe ser abordada en el Senado. En caso de aprobarse, se convertirá en ley, obligando a los argentinos a modificar sus relojes para atrasarlos una hora.

La iniciativa propone atrasar los relojes para alinear el horario nacional con la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica artificial. En los fundamentos, se precisa que generaría un impacto positivo en la educación y en el uso de los recursos energéticos.

Cabe recordar que Argentina mantiene actualmente el huso horario en -03 GMT, y lo que se busca es pasar a ser -04 GMT.

Además, el proyecto establece que el periodo invernal comenzará el primer domingo de abril a las 00:00 horas y el periodo estival inicia el primer domingo de septiembre a las 00:00.

“Argentina hoy tiene una de las mayores diferencias entre la hora solar y la hora oficial, lo que afecta no solo al consumo de electricidad sino también al desempeño escolar de nuestros alumnos. Por eso buscamos lograr una mayor coincidencia entre la hora solar y la oficial, y así activar el sistema circadiano de cada persona. Nuestro país se encuentra casi en su totalidad dentro del huso horario de 4 horas al Oeste de Greenwich, solamente la zona cordillerana ingresa en el Huso de -5 horas; sin embargo, usamos la hora del Huso -3. Además, parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile, hoy están en el Huso -4”, puntualizó Cobos al explicar su proyecto en el recinto.

De aprobarse la iniciativa, la implementación implicaría un cambio práctico: se debería atrasar una hora los relojes en todo el país, lo que resultaría en amaneceres y atardeceres una hora más temprano.