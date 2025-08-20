INDEC: La economía cayó por segundo mes consecutivo

La economía se contrajo por segundo mes consecutivo. De esta forma el índice cayó por cuarta vez en seis meses . De hecho, entre febrero (pico de actividad durante 2025) y junio, la economía se achicó 1,3% en términos desestacionalizados. Así, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) marcó un retroceso del 0,7% en el sexto mes del año comparado con mayo, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Datos oficiales Según el Indec, la inflación de julio fue del 1,9% y el acumulado en el último año superó el 36%

" El nivel de actividad trepó 6,4% interanual en junio pero volvió a caer el términos desestacionalizado (-0,7%), ubicándose 1,3% abajo del pico de febrero de este año . Según EMAE desestacionalizado, el segundo trimestre trepó sólo 0,1% vs primer trimestre", expresó el economista Lorenzo Sigaut Gravina quién añadió que "se confirma amesetamiento y hay riesgo de recesión en dos semestre".

Por su parte, desde ACM, repasaron cómo fue que la actividad se movió desde que Javier Milei tomó el poder. Así, recordaron que luego de la contracción inicial, la actividad tocó un mínimo en abril de 2024. Desde entonces, la economía transitó una trayectoria de recuperación progresiva, con una recomposición sostenida que se extendió hasta febrero de 2025. Sin embargo, en marzo se registró una contracción mensual significativa.

Según resaltan, en ese mismo informe, fue la incertidumbre generada por las expectativas de modificaciones en el régimen cambiario junto con las negociaciones en curso con el Fondo Monetario Internacional, que incidieron negativamente. Posteriormente en abril hubo una recuperación pero tanto en mayo como en junio, la actividad retrocedió, concatenando dos meses consecutivos de caídas y dejando a la economía en valores por debajo de los existentes a principios del año.

Por su parte, desde LCG, resaltaron que, con altas y bajas, la economía acumula una caída de 1,3% en los últimos cuatro meses. "La contracción de apenas 0,6% contra diciembre se explica por el crecimiento del primer bimestre del año. Podría pensarse que el crecimiento rebote terminó y la economía empieza a amesetarse en niveles más bajos que los de mediados de 2022 (último pico)", ampliaron.

Sector por sector: cómo le fue comparado con el 2024

Si se analiza la comparativa con 2024, el EMAE avanzó 6,4% en la comparación interanual. Con relación a igual mes del mes pasado, doce de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en junio, entre los que se destacan Intermediación financiera (28,7%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (11,5%).

Por su parte, tres sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca pesca (-74.6%), que junto con administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7%) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-0,7%).

Las actividades con mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE en junio de 2025 fueron comercio mayorista, minorista y reparaciones e industria manufacturera. En contraposición, las ramas de actividad con mayor incidencia negativa fueron pesca y administración pública y defensa.

Proyecciones para los próximos meses: qué esperar

El Banco Provincia presentó este miércoles un innovador sistema automatizado para adelantar datos vinculados a la actividad económica, que suelen publicarse con un rezago de dos meses en los indicadores oficiales. Según sus primeras estimaciones, la economía se contrajo 0,4% en las últimas cuatro semanas, ante la volatilidad en el precio del dólar y las tasas de interés.

De cara a los próximos meses, desde ACM, describieron que los indicadores adelantados de actividad sugieren "una recuperación más gradual". Para ellos, la decisión del gobierno de priorizar la desinflación en el corto plazo, en un contexto de incertidumbre habitual dado el escenario preelectoral, podría limitar el dinamismo económico. Sin embargo, aseguran que "en un horizonte más amplio, la consolidación del proceso de estabilización macroeconómica y el eventual desarme de las restricciones cambiarias remanentes podrían favorecer una reactivación más sostenida de los principales motores de crecimiento, como el consumo y la inversión, especialmente en los sectores que aún permanecen rezagados".

Desde LCG continúan con la estimación que sucederá "un sendero volátil, con altas y bajas, que difícilmente implique un crecimiento sostenido y pujante en los próximos meses". Desde esta consultora proyectan un crecimiento en torno al 4,5%-5% anual para 2025, de los cuales 4 puntos porcentuales se explicarán por el arrastre estadístico que dejó este último dato.