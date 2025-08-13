miércoles 13 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Datos oficiales

Según el Indec, la inflación de julio fue del 1,9% y el acumulado en el último año superó el 36%

La suba de precios de los primeros siete meses del año fue de 17,3%, según el informe del organismo estadístico. El IPC de julio, así, experimentó una aceleración respecto al 1,6% que había registrado el mes anterior.

Por Redacción Tiempo de San Juan
inflacionjpg.webp

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló en los últimos doce meses un 36,6 por ciento. Así lo informó este miércoles el Indec. La suba de precios de los primeros siete meses del año fue de 17,3%, según el informe del organismo estadístico. El IPC de julio, así, experimentó una aceleración respecto al 1,6% que había registrado el mes anterior.

Lee además
segun el indec, la inflacion de julio fue de 1,9% y el acumulado en el ultimo ano supero el 36%
Datos oficiales

Según el Indec, la inflación de julio fue de 1,9% y el acumulado en el último año superó el 36%
En San Juan como en todo el país, los empleados de estaciones de servicio se capacitan para ser los mejores baristas. De hecho hay un concurso nacional que los premia (Foto: Surtidores)
Tendencia

En las estaciones de servicio de San Juan también pega el boom de la venta de comida a la par de la nafta

El traslado a precios al consumidor de las tensiones cambiarias de julio fue leve. Una de las explicaciones tiene que ver con que la mayor parte de la escalada cambiaria de ese mes -que en total fue de un 14%- tuvo lugar en los últimos días del mes, con lo cual el impacto en el ecosistema general de precios debería notarse con más nitidez en agosto.

En el desglose por rubros, la división de mayor aumento en julio fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%) y Restaurantes y Hoteles (2,8%), impactados por los aumentos en el transporte público y el efecto de la temporada de vacaciones de invierno. La división Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,9%, a la par del promedio de la inflación general. Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado, que registró una caída de precios (-0,9%).

“A nivel de las categorías, los precios Estacionales (4,1%) lideraron el incremento, seguidos de Regulados (2,3%) e IPC núcleo (1,5%)”. El dato de la inflación núcleo, la que no incluye a las dos categorías anteriores, fue el más bajo desde enero de 2018.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación promedio estimada para julio se ubicaba en 1,8%, un leve incremento respecto al mes anterior. Durante la quinta semana de julio, Analytica registró una variación semanal de 0,3% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires. De esta forma, el índice de julio se acercaría al 1,9%, un número replicado por otras consultoras.

Las estimaciones de Equilibra, precisamente, coinciden: tanto el IPC Nivel General como el IPC Núcleo subieron 1,9%, según sus propias estimaciones. Los precios Regulados lideraron el alza del mes (+2,4%), mientras que los Estacionales treparon menos de 2 por ciento. De igual manera, el relevamiento de precios minoristas de C&T para la región GBA presentó un incremento de 1,9% mensual.

Otras consultoras como LCG también auguraban un número similar, mientras que la Fundación Libertad y Progreso y C&T Asesores proyectaban que el IPC rondaría el 1,9 por ciento. El BBVA Research estimaba un 2,1% y Orlando Ferreres anticipó un 1,8 por ciento.

Analytica, también planteó que hubo incrementos dispares según la provincia. De acuerdo con el relevamiento de Analytica, que compara el costo de un mismo conjunto de productos en supermercados, Jujuy encabezó las subas con un 3,9%, seguida por Catamarca y Corrientes, ambas con un 2,5 por ciento.

En el otro extremo, Misiones tuvo el menor incremento mensual, con un 1%, y Santa Cruz con apenas un 0,7 por ciento. La medición abarca una canasta fija de productos de marca y tamaño uniforme, lo que permite identificar con precisión las diferencias regionales.

Hacia agosto, las distintas consultoras y centros de estudios que miden inflación semanal observaron realidades dispares, que responden a diferencias de metodología y de alcance de sus muestreos: desde cierta estabilidad de precios hasta un salto abrupto de 2% en una sola semana.

Por un lado, el número más bajo lo registró Analytica, que observó un movimiento de solo 0,1% semanal entre alimentos y bebidas. Econviews reportó 0,2% en esos días. EcoGo, por su parte, midió 0,6% de inflación semanal en su última actualización. Equilibra registró 1% y, LCG, un 2 por ciento.

Fuente: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Confirmaron una nueva suba en los valores de las cuotas de colegios privados en San Juan

Plazo fijo: las tasas superan el 40% tras una nueva suba, ¿en qué bancos rinden más los ahorros?

Cuáles fueron las verduras y las frutas que presentaron bajas de precios en la Feria de Capital

A cuáles exportadores sanjuaninos les fue mejor y a cuáles peor en el primer semestre 2025

Un contador sanjuanino, reincidente: un año sin ejercer por falsificar documento digital

Con fondos propios, San Juan trabajará en 39.000 ha con plantaciones de vid para luchar contra una plaga

Comenzó el proceso para definir la tarifa de luz y las inversiones del próximo quinquenio en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien es el contador sancionado por adulterar documentos en san juan
Perfil

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna
Por sus declaraciones

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante
Los detalles

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó
Rivadavia

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: No sentía mi cuerpo, solo la cabeza, sentí que me iba
Fuertes declaraciones

El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: "No sentía mi cuerpo, solo la cabeza, sentí que me iba"

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ
Legislativas 2025

Cónclave peronista en Pocito con Gioja, Uñac, Andino, Gramajo y la conducción del PJ

Te Puede Interesar

En San Juan como en todo el país, los empleados de estaciones de servicio se capacitan para ser los mejores baristas. De hecho hay un concurso nacional que los premia (Foto: Surtidores)
Tendencia

En las estaciones de servicio de San Juan también pega el boom de la venta de comida a la par de la nafta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Impresionante incendio en una finca de Caucete: ardió un depósito de maderas
Siniestro

Impresionante incendio en una finca de Caucete: ardió un depósito de maderas

Escuchá el capítulo XIII de Historias del Crimen en Spotify: el asesinato por encargo al hockista
Podcast de Tiempo

Escuchá el capítulo XIII de Historias del Crimen en Spotify: el asesinato por encargo al hockista

Según el Indec, la inflación de julio fue de 1,9% y el acumulado en el último año superó el 36%
Datos oficiales

Según el Indec, la inflación de julio fue de 1,9% y el acumulado en el último año superó el 36%

Cuál es el rol de los intendentes peronistas en la pulseada Gioja vs Andino
Análisis

Cuál es el rol de los intendentes peronistas en la pulseada Gioja vs Andino