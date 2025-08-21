Una embarazada fue internada tras comer milanesas con papel higiénico

El escándalo ocurrió el jueves pasado en Monte Quemado , Santiago del Estero, cuando se conoció que un hombre, identificado como Marcos Rolando Ávila , fue detenido por vender milanesas y chorizos adulterados con papel higiénico . La comercialización de más de 20 kilos de comida en mal estado tuvo lugar durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo , donde asistieron miles de personas.

Daniela, una mujer embarazada que prefirió mantener el anonimato, contó que trabajaba en la celebración y compró un sándwich de milanesa en el puesto de Ávila. “ Cuando llegué al hospedaje comencé a sentirme muy mal . Empecé con dolores de cabeza, vómitos y presión baja”, relató.

Durante la madrugada, los síntomas se intensificaron y sus compañeros la trasladaron al hospital, donde permaneció casi seis horas internada con suero. Tras recibir el alta, decidió volver a la capital de Santiago del Estero para recibir mayor atención médica por su embarazo. “Solo le doy gracias a Dios que no perdí mi bebé, porque la verdad la pasé muy mal”, aseguró.

En el Hospital Regional Ramón Carrillo, los médicos le diagnosticaron una intoxicación leve, confirmando que el consumo de alimentos adulterados fue la causa del malestar.

Descubrimiento y clausura del comercio

El procedimiento de inspección se realizó el jueves a las 10:30 en un local de comidas ubicado en la avenida Juan Domingo Perón y Lavalle, según consta en el acta de clausura emitida por Calidad de Vida y Bromatología.

Durante la inspección, se encontraron milanesas y chorizos en mal estado, manipulación directa de los alimentos y papel higiénico en la comida, además de superficies sucias y condiciones de higiene deficientes.

El comerciante, nacido en Tucumán, fue detenido por la Policía y enfrenta una denuncia penal por venta de productos alimenticios adulterados y en mal estado, mientras que el local fue clausurado inmediatamente para evitar riesgos a los asistentes.