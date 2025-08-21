jueves 21 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conmoción

Una embarazada fue internada tras comer milanesas con papel higiénico

El hecho ocurrió hace algunos días, cuando un sujeto cayó por vender comida en mal estado durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El escándalo ocurrió el jueves pasado en Monte Quemado, Santiago del Estero, cuando se conoció que un hombre, identificado como Marcos Rolando Ávila, fue detenido por vender milanesas y chorizos adulterados con papel higiénico. La comercialización de más de 20 kilos de comida en mal estado tuvo lugar durante las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo, donde asistieron miles de personas.

Lee además
asesino a sus hijos, hirio a su mujer embarazada y se quito la vida
Crimen

Asesinó a sus hijos, hirió a su mujer embarazada y se quitó la vida
indec: la economia cayo por segundo mes consecutivo
Datos

INDEC: La economía cayó por segundo mes consecutivo

El relato de la víctima

Daniela, una mujer embarazada que prefirió mantener el anonimato, contó que trabajaba en la celebración y compró un sándwich de milanesa en el puesto de Ávila. “Cuando llegué al hospedaje comencé a sentirme muy mal. Empecé con dolores de cabeza, vómitos y presión baja”, relató.

Durante la madrugada, los síntomas se intensificaron y sus compañeros la trasladaron al hospital, donde permaneció casi seis horas internada con suero. Tras recibir el alta, decidió volver a la capital de Santiago del Estero para recibir mayor atención médica por su embarazo. “Solo le doy gracias a Dios que no perdí mi bebé, porque la verdad la pasé muy mal”, aseguró.

En el Hospital Regional Ramón Carrillo, los médicos le diagnosticaron una intoxicación leve, confirmando que el consumo de alimentos adulterados fue la causa del malestar.

Descubrimiento y clausura del comercio

El procedimiento de inspección se realizó el jueves a las 10:30 en un local de comidas ubicado en la avenida Juan Domingo Perón y Lavalle, según consta en el acta de clausura emitida por Calidad de Vida y Bromatología.

Durante la inspección, se encontraron milanesas y chorizos en mal estado, manipulación directa de los alimentos y papel higiénico en la comida, además de superficies sucias y condiciones de higiene deficientes.

El comerciante, nacido en Tucumán, fue detenido por la Policía y enfrenta una denuncia penal por venta de productos alimenticios adulterados y en mal estado, mientras que el local fue clausurado inmediatamente para evitar riesgos a los asistentes.

Temas
Seguí leyendo

Ordenaron la detención del dueño del laboratorio del fentanilo contaminado

PAMI continúa con la entrega gratuita de anteojos para sus afiliados

Conmoción en Mendoza: falleció un empleado del INV en la sede del instituto

Argentina se encamina a cambiar el huso horario: el proyecto se debatirá en Diputados

Atención sanjuaninos que quieren ir a Chile: continúa el cierre del Paso Cristo Redentor, ¿cuándo abriría?

Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA

Famoso médico cuyano salió a correr por el dique, ¡y casi se lo come una jauría de pitbull!

ANMAT da marcha atrás, y dice que el tomate de Marolio no representa ningún peligro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
indec: la economia cayo por segundo mes consecutivo
Datos

INDEC: La economía cayó por segundo mes consecutivo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Para los sorteos del IPV se usa el bolillero de la Caja de Acción Social de San Juan, lo que le da transparencia al proceso. 
Atención

Confirmado: en San Juan se viene un nuevo sorteo de 344 viviendas del IPV, cómo inscribirse

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios
Incorregible

Otra vez el cirujano Pelaez: ahora detenido con la policía influencer por disturbios

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia
Mirá cómo fue

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia

El comerciante Santiago Ariza, el denunciado.
Arreglo judicial

Un pocitano vendió la llave de un negocio que no tenía habilitación, se quedó con la plata y lo obligaron a devolverla

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela
Internado

Un niño sanjuanino quedó en coma inducido tras tragarse una pila en la escuela

Te Puede Interesar

Intentó prender fuego a su ex en 25 de Mayo: en junio la mujer ya lo había denunciado por una golpiza
Tentativa de femicidio

Intentó prender fuego a su ex en 25 de Mayo: en junio la mujer ya lo había denunciado por una golpiza

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gentileza: La Mecha. 
Análisis

Los pros y los contras de los frentes más competitivos para las legislativas de San Juan

Lucía Ponce, Juan Diápolo y Filomena Noriega compartieron Un Pedacito Más con Luz Ochoa y Jorge Balmaceda Bucci en la bodega El Milagro. video
Tiempo Stream

Filomena Noriega, Juan Diápolo, Lucía Ponce y una mesa repleta de anécdotas, confesiones y brindis

El viento Zonda será protagonista en San Juan este jueves.
Para tener en cuenta

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Corresponde una sanción al club chileno: el presidente de Independiente tras los graves incidentes con la U de Chile
Copa Sudamericana

"Corresponde una sanción al club chileno": el presidente de Independiente tras los graves incidentes con la U de Chile