miércoles 20 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Deceso

Conmoción en Mendoza: falleció un empleado del INV en la sede del instituto

La persona fallecida fue identificada como Ernesto Carrera y tenía 62 años. Las primeras informaciones apuntan a que sufrió un infarto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fachada del edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura en Mendoza.

Fachada del edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura en Mendoza.

Durante la mañana de este miércoles, un empleado del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) falleció en la sede del organismo, ubicada en avenida San Martín de la Ciudad de Mendoza.

Lee además
mendoza: apuesta por luis petri para apuntalar un triunfo frente al peronismo unido
Cuyo

Mendoza: apuesta por Luis Petri para apuntalar un triunfo frente al peronismo unido
la camiseta de boca se tiene que transpirar: el mensaje que le dejaron al plantel en la visita a mendoza
Fútbol argentino

"La camiseta de Boca se tiene que transpirar": el mensaje que le dejaron al plantel en la visita a Mendoza

Según contaron compañeros de trabajo, previamente tuvieron una reunión con el presidente de la institución, Carlos Tizio, y al finalizar el encuentro la persona fallecida habría sufrido un infarto.

"El hecho ocurrió en la puerta de su oficina. Habíamos salido de la reunión y le pasó esto", afirmó al Post Marcelo González, inspector del INV y delegado de ATE.

La persona fallecida es Ernesto Carrera, un trabajador de 62 años que se desempeñaba en el área de almacenes.

FUENTE: MendozaPost

Temas
Seguí leyendo

La sorprendente decisión que tomó Russo con el plantel de Boca antes de medirse a Independiente Rivadavia

¿Hay que preocuparse en San Juan por los volcanes activos en Mendoza?: la respuesta de un especialista

Argentina se encamina a cambiar el huso horario: el proyecto se debatirá en Diputados

Atención sanjuaninos que quieren ir a Chile: continúa el cierre del Paso Cristo Redentor, ¿cuándo abriría?

Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA

Famoso médico cuyano salió a correr por el dique, ¡y casi se lo come una jauría de pitbull!

ANMAT da marcha atrás, y dice que el tomate de Marolio no representa ningún peligro

Una conocida alimenticia tuvo una curiosa reacción ante una severa advertencia de ANMAT

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Paso Cristo Redentor se encuentra cerrado por las fuertes tormentas.
Por fuertes nevadas

Atención sanjuaninos que quieren ir a Chile: continúa el cierre del Paso Cristo Redentor, ¿cuándo abriría?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual
Impactante revelaciones

Investigan si el jubilado de Villa del Carril fue asesinado por odio a su condición sexual

Imagen ilustrativa
Hurto en Pocito

Una joven denunció que un moto Uber se quedó con un envío de $200 mil y objetos personales

Camionetas de proveedores chilenos en la zona de operaciones del proyecto de cobre Vicuña en San Juan.
Minería bajo la lupa

Piden explicaciones al proyecto Vicuña tras viralizarse imágenes de camionetas chilenas en San Juan

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia
Mirá cómo fue

Impactante video del asalto en la estación de servicio en Rivadavia

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante
En un estacionamiento

Conmoción en México: asesinaron a balazos a un reconocido cantante

Te Puede Interesar

El IPEEM adjudicó dos áreas mineras y dos pesos pesados las explorarán. 
Adjudicación

La empresa de Manzano y Los Azules se quedan con dos áreas mineras codiciadas en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Alerta en el Centro Cívico por otra amenaza de bomba: analizan si la llamada la realizó un menor
¡Atención!

Alerta en el Centro Cívico por otra amenaza de bomba: analizan si la llamada la realizó un menor

Juliana Lima, la flamante amazona vallista.
16ª Edición

Fiesta de la Amazona Vallista: la emotiva historia que se esconde tras la elección de Juliana Lima

Gobierno ya fijó fecha para retomar la paritaria en San Juan
Expectativa

Gobierno ya fijó fecha para retomar la paritaria en San Juan

Para los sorteos del IPV se usa el bolillero de la Caja de Acción Social de San Juan, lo que le da transparencia al proceso. 
Atención

Confirmado: en San Juan se viene un nuevo sorteo de 344 viviendas del IPV, cómo inscribirse