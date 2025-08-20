Conmoción en Mendoza: falleció un empleado del INV en la sede del instituto

Fachada del edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura en Mendoza.

Durante la mañana de este miércoles, un empleado del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) falleció en la sede del organismo, ubicada en avenida San Martín de la Ciudad de Mendoza.

Según contaron compañeros de trabajo, previamente tuvieron una reunión con el presidente de la institución, Carlos Tizio, y al finalizar el encuentro la persona fallecida habría sufrido un infarto.

"El hecho ocurrió en la puerta de su oficina. Habíamos salido de la reunión y le pasó esto", afirmó al Post Marcelo González, inspector del INV y delegado de ATE.

La persona fallecida es Ernesto Carrera, un trabajador de 62 años que se desempeñaba en el área de almacenes.

