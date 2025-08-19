Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA

Este martes 19 de agosto, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires se convirtió en escenario de un homenaje histórico: Charly García fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa. El reconocimiento se realizó en el edificio de Puán, ante un auditorio colmado de familiares, estudiantes, académicos y seguidores del músico.

La distinción fue impulsada por la Cátedra de Música Popular de la carrera de Artes, en reconocimiento a su aporte musical y al profundo impacto social y político de sus canciones en distintas etapas de la historia argentina. “Charly es parte de nuestro inconsciente colectivo”, destacaron durante la ceremonia, en la que no faltaron los cánticos espontáneos de los presentes.

El acto comenzó con las palabras de las autoridades de la Facultad. La vicedecana Graciela Morgade recordó que “Charly es la banda sonora de nuestras vidas”, mientras que el decano Ricardo Manetti subrayó que la propuesta fue aprobada por unanimidad: “Charly nos reúne en la diversidad, es la voz de las contradicciones y de la identidad popular argentina”.

También participaron los académicos que impulsaron el reconocimiento, Lisa Di Cione, Martín Liut y Marina Cañardo, quienes destacaron la vanguardia y la capacidad de renovación permanente del artista, así como su influencia transversal en el rock, el tango, el jazz y la música electrónica.

Finalmente, el propio García, con la sobriedad que lo caracteriza en sus apariciones públicas, se limitó a agradecer: “Gracias a la universidad por este reconocimiento tan importante. Desde ahora pasaré a llamarme Doctor de la Universidad”. Sus palabras desataron una ovación de pie.

Al cierre, su hermano Daniel García Moreno expresó la emoción de la familia: “La obra de Charly no tiene edad. Para nosotros es un orgullo enorme que la universidad pública lo reconozca de esta manera. Su música será eterna”.