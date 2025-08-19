Video: así fue el velorio tumbero del motochorro baleado por el policía al que quiso robar

El estruendo de motos aceleradas, caños de escape que arrojaban fuego, disparos al aire y armas exhibidas sobre el ataúd. Esa fue la escena que se vio en el funeral tumbero en homenaje a Lautaro Uriel Figueroa , el motochorro que murió tras recibir un balazo de un policía bonaerense al que quiso asaltar el sábado pasado en la localidad de San Justo, partido de La Matanza.

La escena, registrada en un video que circularon en las redes sociales de los conocidos del ladrón muerto, mostró a un grupo de jóvenes mientras rendían homenaje a Figueroa , abatido tras un enfrentamiento con un agente, con rango de capitán, de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza .

image

En el velorio, los asistentes no solo colocaron armas sobre el féretro cubierto por una mortaja blanca, sino que también aceleraron motos hasta hacer estallar los escapes y generar llamaradas y ruidos fuertes que se prolongaron durante la madrugada.

En las imágenes, uno de los presentes realizó al menos diez disparos al aire, mientras otros sumaron la misma cantidad de detonaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1957823293072839097&partner=&hide_thread=false Así fue el velorio tumbero del motochorro baleado por el policía al que quiso robar pic.twitter.com/0Nux45mV62 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 19, 2025

De acuerdo con lo que trascendió, Figueroa contaba con antecedentes penales por encubrimiento, cometidos cuando era menor de edad. Durante el velorio, sus allegados no solo exhibieron armas sobre el ataúd, sino que también expresaron su pesar en redes sociales. Uno de sus amigos escribió: “Mala ahí amigo, nos dejaste tristes. Me acuerdo del fútbol que hicimos el miércoles con los pibes y cómo renegabas conmigo. Descansa en paz. Siempre presente amigo”.