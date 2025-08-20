Femicidio de Yanina Pérez de Angaco: un cambio de último momento atrasaría el inicio del juicio

En las últimas horas se dio a conocer un cambio en el caso del femicidio de Yanina Pérez. El debate contra Ariel Omar “El Guascazo” Pérez está estipulado que comience este viernes, pero hay posibilidades que se atrase por este último cambio.
El debate contra Ariel Omar “El Guascazo” Pérez estaba estipulado que comience este viernes, pero podría posponerse. Ahora… ¿existe la posibilidad de un juicio abreviado?
Se dio a conocer que “El Guascazo” cambió de abogado, ya no será más defendido por la defensora oficial Sandra Leveque. Ahora el abogado será Horacio Merino. Con este cambio, este letrado puede solicitar al tribunal posponer el inicio ya que debe estudiar todo el legajo y así realizar una defensa optima.
No es la primera vez que ocurre este tipo de episodios, y en otras causas, los nuevos abogados han tenido hasta una semana o más tiempo para estudiar la causa completa.
Pero en medio de todo este cambio, en los pasillos de tribunales surgió otra vez lo del juicio abreviado. Según fuentes del caso, Ariel Omar Pérez aceptaría esta solución alternativa este mismo viernes 22 de agosto, día que comienza el juicio.
No hay nada confirmado y es por los antecedentes que tiene “El Guascazo” con esta decisión. No es la primera vez que sale el rumor de que aceptaría la perpetua en un juicio abreviado, la más recordada fue la de febrero de 2024. Ese día Pérez tenía todo arreglado en ser condenado a perpetua, pero a último momento cambió de parecer y dijo que no.
El caso pasó por un proceso largo de investigación, durante ese periodo -que duró mas de un año- volvía a surgir el rumor de que iba aceptar la perpetua. Tuvo cambios de abogado y protagonizó momentos muy violentos; como ejemplo, el de querer golpear al fiscal Francisco Micheltorena de UFI Delitos Especiales.
En todo este contexto hay algo seguro, el debate comienza el viernes 22 de agosto. Ahora, ¿su nuevo abogado pedirá prórroga?, o ¿se dará el juicio abreviado?