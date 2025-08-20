Se topan infraganti con un malviviente con un termotanque al hombro en Chimbas

Un insólito hecho de inseguridad se registró en Chimbas , donde un hombre fue sorprendido en pleno robo con un termotanque al hombro y una bolsa de arpillera con dos pelotas de fútbol .

El delincuente, identificado como Cabrera Ricardo Damián , de 30 años, fue detenido por personal del Comando Radioeléctrico Norte luego de ser visto saliendo de una vivienda ubicada en calle Ramón Godoy.

Según informaron las fuentes, el damnificado descubrió que Cabrera había ingresado a su domicilio y sustraído los elementos mencionados.

El hombre quedó aprehendido por el delito de hurto en concurso real con violación de domicilio y la causa fue derivada a la UFI Flagrancia, con intervención de la ayudante fiscal Agostina Zalazar.