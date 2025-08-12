martes 12 de agosto 2025

Tamara y Ñoño, un amor de tía y sobrino hecho viral

Desde el Barrio Cipolletti, en Chimbas, Tamara Parada y su sobrino Ehitan, “Ñoño”, conquistaron a miles en TikTok con su humor y ternura. Para Tamara, no solo es su compañero de aventuras: asegura que son “almas gemelas” y que comparten un amor puro e inquebrantable. Ahora, planean organizar un chocolate para que los niños del barrio celebren su día.

Por David Cortez Vega
image

En Chimbas, más precisamente en el corazón del Barrio Cipolletti, hay una historia que nació en lo cotidiano, pero que hoy recorre las redes sociales con millones de vistas. Tamara Parada y su sobrino Ehitan, al que todos llaman “Ñoño”, forman un dúo inseparable que ha conquistado a miles de personas en TikTok -tami_ehitan22- con su humor, ternura y ocurrencias.

Todo empezó de manera casual. Tamara, la bromista de la familia, decidió grabar una travesura: le presentó a su sobrino unas tortas “feas” para ver su reacción. La respuesta de Ñoño, genuina y espontánea, hizo reír a todos los que lo vieron. En menos de 24 horas, el video superaba las 300 mil reproducciones. “Ahí empezó todo, la gente pedía más y seguimos subiendo. Hoy, el más viral tiene 1,6 millones de vistas”, cuenta Tamara.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1955292330111402180&partner=&hide_thread=false

Ñoño tiene 6 años, va a la escuela y, según su tía, es querido por todos. “La maestra lo ama y toda la escuela igual”, dice con orgullo. Aunque vivieron juntos desde que él era bebé, hoy viven en casas separadas. Eso no les impide verse casi todos los días, hablar por teléfono y grabar videos que reflejan la conexión especial que comparten. “No tengo hijos, pero con él siento un amor puro, real. Tenemos hasta el mismo lunar. Es mi alma gemela”, confiesa.

En el perfil de TikTok, que ya acumula casi 30 mil seguidores, abundan las bromas. Hay desde las ya famosas “tortas feas” hasta chistes con perros y conversaciones improvisadas que terminan en carcajadas. Una de las más recientes muestra a Ñoño diciéndole a su tía que es “una vaga” y que se ponga a hacer las cosas, algo que desató risas en miles de usuarios.

La fama digital trajo consigo situaciones inesperadas. “Un día salimos al kiosco cerca de casa, estábamos mal vestidos y despeinados, y nos pidieron fotos. Qué vergüenza pasamos, pero fue lindo. En la escuela del Ñoño las maestras nos saludan, y mucha gente nos dice cosas hermosas”, relata Tamara.

image
El lunar que une a Tamara y "&Ntilde;o&ntilde;o".

Más allá de los likes y reproducciones, Tamara y Ñoño mantienen los pies sobre la tierra. Oriundos de Chimbas, se definen como una familia humilde y agradecida. “Él siempre piensa en los niños de la calle, es muy tierno. Tiene un gran corazón”, asegura su tía, mientras Ñoño escucha y sonríe.

Los preparativos para el Día del Niño

Ahora, este dúo viral quiere devolver un poco de todo el cariño que recibe. Este domingo, en el mismo Barrio Cipolletti, organizan junto al papá de Ñoño un chocolate para celebrar el Día del Niño. “Queremos que todos los niños tengan un momento lindo. Tal vez no haya juguetes, pero sí algo rico y mucho amor”, adelanta Tamara.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo con leche, azúcar, ropa o juguetes, nuevos o usados. “Yo tengo una feria americana y voy a donar toda la ropa a los chicos. Si alguna panadería quiere aportar, les podemos hacer un video recomendando su trabajo”, propone Tamara. Las donaciones se reciben en el barrio o contactando al número 2646218555. “Al menos una sonrisa le vamos a sacar a cada niño”, asegura, convencida de que, como en sus videos, la alegría se contagia.

