Juanchy Rock, el conductor radial que convirtió su pasión en un libro

La pasión por el rock llevó a Juan Rivero, conocido como Juanchy Rock, a escribir un libro dedicado íntegramente a la vida del rock local que nació luego de conducir un programa radial. Es que para Juanchy, el género musical es mucho más que acordes y letras; es también un estilo de vida y un ambiente en el que aprendió valores que lo hicieron crecer como persona.

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La relación del autor con el rock arrancó a fines de los 90, cuando empezó a conocer los primeros grupos de su vida. De esta manera, abrió una puerta que lo marcaría por siempre. “Me cautivaron las melodías poderosas, alegres y la lírica profunda de grupos como Viejas Locas, con canciones como 'Homero', que conectaban con la esencia de la vida de un trabajador. También fue clave la influencia de Bersuit Vergarabat, con su irreverencia y crítica social en temas como 'Señor Cobranza' (de Las Manos de Filippi), 'Madre hay una sola', 'El tiempo no para', o Attaque 77”, expresó.

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Sin embargo, su fanatismo por el ambiente llegó en el 2011 cuando Charly García vino a tocar para la Fiesta Nacional del Sol. “El regreso de Charly García a nuestra provincia me revolucionó. Junto a eso, las melodías de Las Pelotas me atraparon de lleno. En 2007 comencé a explorar más allá de las fronteras, descubriendo clásicos como Guns N' Roses, Nirvana, Foo Fighters, Metallica, AC/DC, el clásico The Doors y, un poquito más acá, The Strokes y Red Hot Chili Peppers me volaron la cabeza”, dijo.

A fines del 2012, el escritor abrió una conocida página de Facebook llamada San Juan Rock, que tiene más de 60 mil seguidores y difunde información e historia de grupos sanjuaninos. Más adelante, en 2014, la fanpage se convirtió en un programa de radio que llevaba el mismo nombre. “Comencé con un ciclo a la 1 de la madrugada difundiendo la música y contando historias de artistas y bandas, hasta que un día un oyente me pidió una historia de un grupo local, pero nunca pude conseguir su biografía, ni siquiera en internet”, señaló Juanchy.

Esto lo llevó a interiorizarse sobre la carrera de emblemáticos conjuntos locales y decidió escribir un libro que terminó publicando en el 2022. “Ese desafío fue lo que más me motivó: contar las historias de nuestros artistas, valorar nuestra cultura y dejar un legado del rock sanjuanino. Estoy inmensamente agradecido a todos los músicos de nuestra provincia”, detalló. Así nació La Historia del Rock de San Juan, una publicación que puede conseguirse en algunas librerías o contactándose directamente con el amante del rock.

“Las virtudes de la escena rockera en San Juan son la pasión y el compromiso de sus artistas, periodistas y comunicadores, además de la diversidad de estilos y la unión que se genera en los recitales”, continuó.

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Para Juanchy, el rock le permitió cruzarse en el camino con personas que forman parte de su vida; es una motivación que lo alimenta día tras día y una escena donde adquiere numerosos aprendizajes. “Me transmitió valores y, sobre todo, me mostró cómo disfrutar la vida al máximo. También me enseñó a ser sincero, auténtico en mi forma de ser, a ir de frente y a no temerle a nadie. Es un estilo de vida que va más allá de los acordes y las letras".

Actualmente, se dedica a trabajar en la técnica de radio en Rock and Play, en el programa Bala Perdida, donde sigue alimentando ese fuego que sigue siendo el epicentro en la vida de Juanchy Rock.